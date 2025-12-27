Відео
Найгірші та найкращі вживані електромобілі у 2025 році

Найгірші та найкращі вживані електромобілі у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 15:45
Антирейтинг електрокарів 2025: моделі, які мають серйозні дефекти
Бюджетний електромобіль Dacia Spring. Фото: Dacia

Масштабне дослідження на основі дев'яти мільйонів технічних оглядів спростувало міф про безпроблемність електричного транспорту на вторинному ринку. Хоча електромобілі позбавлені двигунів, трансмісій та вихлопних систем, їхня значна вага створює критичне навантаження на підвіску та кермове управління.

Про це повідомив Auto Swiat.

Міф про вічну надійність

Довгий час вважалося, що відсутність двигуна внутрішнього згоряння та складної трансмісії автоматично робить електромобілі надійнішими за класичні авто. Проте свіжий звіт німецької організації TÜV, що базується на майже 9 500 000 перевірок за період з липня 2024 по червень 2025 року, демонструє іншу картину. Електрокари дедалі частіше опиняються на різних полюсах рейтингу надійності.

Головною проблемою сегмента стала висока споряджена маса через важкі тягові акумулятори. Це спричиняє значно швидше зношування ходової частини порівняно з бензиновими аналогами. Водночас гальмівні системи електромобілів, хоч і зношуються повільніше завдяки рекуперації, часто виходять з ладу через тривалу бездіяльність. Середній рівень дефектів для автомобілів віком 2-3 роки становить 6,5%, проте деякі електричні моделі демонструють значно гірші показники.

Головні аутсайдери

Справжньою катастрофою звіту стали результати Tesla Model Y. Понад 17% цих автомобілів не проходять технічний огляд з першого разу через несправні гальма, проблеми з освітленням та зношену підвіску. Схожа ситуація спостерігається і з Tesla Model 3, яка за кількістю дефектів у п'ять разів поступається лідерам рейтингу у своїй віковій групі. Діагности наголошують, що відсутність регламентних оглядів від виробника лише погіршує технічний стан цих машин на вторинному ринку.

Ще одним розчаруванням стала Dacia Spring. Цей бюджетний електромобіль, вироблений на заводі Renault Group у Китаї, демонструє гірші показники, ніж вдвічі старші за нього транспортні засоби. Хоча низька ціна приваблює покупців, надмірна економія на компонентах призводить до високої ймовірності виявлення серйозних дефектів під час першої ж обов'язкової перевірки.

На якому авто насправді зручніше їздити взимку

Водії назвали електромобілі, які вони ніколи не куплять

Лідери ринку

Попри загальну тенденцію, деякі моделі демонструють зразкову витривалість. Найкращі результати серед електричних авто показав MINI Cooper SE. Його ходова частина та гальма не викликали зауважень у діагностів, що робить його одним з найнадійніших варіантів, попри обмежений запас ходу.

Також позитивні відгуки отримав Audi Q4 e-tron, де лише чотири автомобілі зі ста мали серйозні зауваження. До переліку надійних потрапив і електричний Fiat 500. Хоча ця модель демонструє гарну статистику, експерти застерігають, що це може бути наслідком відносно малих пробігів.

Сергій Якуба - Редактор
Автор:
Сергій Якуба
