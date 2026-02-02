Видео
Україна
Видео

Худшие автомобильные шины, по мнению водителей

Худшие автомобильные шины, по мнению водителей

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 17:40
Рейтинг худших брендов автомобильных шин по версии водителей
Автомобильная шина в руках мастера сервисного центра. Фото: freepik.com

Эксперты Consumer Reports обнародовали результаты масштабного исследования относительно уровня удовлетворенности водителей качеством автомобильных шин. Некоторые популярные марки получили минимальные баллы из-за плохой управляемости и низкой износостойкости.

Об этом сообщил Jalopnik.

Худшие показатели продемонстрировал бренд Sumitomo, который оказался на последних позициях в категориях летних и вседорожных моделей. Продукция этой марки также заняла предпоследние места среди зимних и всесезонных шин. Водители отмечают слабое сцепление на влажном покрытии и слишком быстрое стирание протектора. В частности модели HTR A/S P03, HTR Z5, Ice Edge и Encounter HT2 получили крайне низкие оценки по основным параметрам эксплуатации.

Негативные отзывы получила марка Dunlop, которая вместе с Sumitomo теперь принадлежит компании Sumitomo Rubber Industries. Японская корпорация выкупила Dunlop у Goodyear в 2025 году за 701 000 000 долларов, однако качество продукции пока не удовлетворяет потребителей. Кроме них, худший возможный результат во всех четырех группах тестирования показал бренд GT Radial.

Низкие оценки

В список производителей с низким уровнем доверия попал бренд Uniroyal, которым владеет компания Michelin. Эта марка замыкает таблицы результатов для всесезонных и зимних шин. Похожие проблемы выявлены у брендов Kelly и Hercules, которые получили плохие отзывы сразу в трех категориях. Также низкую эффективность на бездорожье и зимних дорогах продемонстрировали марки Ironman, Mastercraft, Sailun и BFGoodrich.

Самый высокий уровень доверия

Некоторые производители остаются лидерами симпатий. Лучшими во всесезонном сегменте названы марки Michelin и Vredestein. Среди зимних моделей водители больше всего довольны продукцией Bridgestone, Michelin, Nokian и Vredestein, которые демонстрируют образцовую стабильность и долговечность.

рейтинг авто Michelin проблемы советы исследование автомобиль водители шины для авто
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
