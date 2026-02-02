Рейтинг найгірших брендів автомобільних шин за версією водіїв

Автомобільна шина в руках майстра сервісного центру. Фото: freepik.com

Експерти Consumer Reports оприлюднили результати масштабного дослідження щодо рівня задоволеності водіїв якістю автомобільних шин. Деякі популярні марки отримали мінімальні бали через погану керованість та низьку зносостійкість.

Про це повідомив Jalopnik.

Головні аутсайдери

Найгірші показники продемонстрував бренд Sumitomo, який опинився на останніх позиціях у категоріях літніх та вседорожніх моделей. Продукція цієї марки також посіла передостанні місця серед зимових та всесезонних шин. Водії відзначають слабке зчеплення на вологому покритті та занадто швидке стирання протектора. Зокрема моделі HTR A/S P03, HTR Z5, Ice Edge та Encounter HT2 отримали вкрай низькі оцінки за основними параметрами експлуатації.

Негативні відгуки отримала марка Dunlop, яка разом із Sumitomo тепер належить компанії Sumitomo Rubber Industries. Японська корпорація викупила Dunlop у Goodyear у 2025 році за 701 000 000 доларів, проте якість продукції поки не задовольняє споживачів. Окрім них, найгірший можливий результат в усіх чотирьох групах тестування показав бренд GT Radial.

Низькі оцінки

До списку виробників з низьким рівнем довіри потрапив бренд Uniroyal, яким володіє компанія Michelin. Ця марка замикає таблиці результатів для всесезонних та зимових шин. Схожі проблеми виявлено у брендів Kelly та Hercules, які отримали погані відгуки одразу в трьох категоріях. Також низьку ефективність на бездоріжжі та зимових дорогах продемонстрували марки Ironman, Mastercraft, Sailun та BFGoodrich.

Найвищий рівень довіри

Деякі виробники залишаються лідерами симпатій. Кращими у всесезонному сегменті названі марки Michelin та Vredestein. Серед зимових моделей водії найбільше задоволені продукцією Bridgestone, Michelin, Nokian та Vredestein, які демонструють зразкову стабільність та довговічність.