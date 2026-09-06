Коварный тест ПДД: в какой порядке должны проезжать ТС

Схемы движения ТС на участке дороги. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. На участке дороги находятся три транспортных средства. Водитель красного автомобиля выезжает с территории супермаркета, мотоциклист движется прямо, а водитель синей машины выполняет разворот. В каком порядке проедут транспортные средства в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Красный автомобиль, синий автомобиль, мотоциклист. Красный автомобиль, мотоциклист, синий автомобиль. Синий автомобиль, красный автомобиль, мотоциклист. Синий автомобиль, мотоциклист, красный автомобиль. Мотоциклист, синий автомобиль, красный автомобиль. Мотоциклист, красный автомобиль, синий автомобиль.

Разбор задачи

Место выезда с территории супермаркета является выездом с прилегающей территории. Согласно пункту 10.2 ПДД, выезд с прилегающей территории не считается перекрестком. При выезде с такой территории водитель должен уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Поэтому красный автомобиль уступает всем и проедет последним.

Водитель синего автомобиля разворачивается на дороге. В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, водитель, поворачивающий налево или разворачивающийся вне перекрестка, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или поворачивающим направо.

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Поэтому синий автомобиль пропускает мотоциклиста, который едет прямо во встречном направлении.

Правильный ответ №5

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