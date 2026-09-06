Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД: как разъехаться на участке дороги

Хитрый тест ПДД: как разъехаться на участке дороги

Ua ru
6 сентября 2026 19:45
Коварный тест ПДД: в какой порядке должны проезжать ТС
Схемы движения ТС на участке дороги. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. На участке дороги находятся три транспортных средства. Водитель красного автомобиля выезжает с территории супермаркета, мотоциклист движется прямо, а водитель синей машины выполняет разворот. В каком порядке проедут транспортные средства в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Реклама

Варианты ответа

  1. Красный автомобиль, синий автомобиль, мотоциклист.
  2. Красный автомобиль, мотоциклист, синий автомобиль.
  3. Синий автомобиль, красный автомобиль, мотоциклист.
  4. Синий автомобиль, мотоциклист, красный автомобиль.
  5. Мотоциклист, синий автомобиль, красный автомобиль.
  6. Мотоциклист, красный автомобиль, синий автомобиль.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

Место выезда с территории супермаркета является выездом с прилегающей территории. Согласно пункту 10.2 ПДД, выезд с прилегающей территории не считается перекрестком. При выезде с такой территории водитель должен уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Поэтому красный автомобиль уступает всем и проедет последним.

Водитель синего автомобиля разворачивается на дороге. В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, водитель, поворачивающий налево или разворачивающийся вне перекрестка, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, движущимся прямо или поворачивающим направо.

Читайте также:

Поэтому синий автомобиль пропускает мотоциклиста, который едет прямо во встречном направлении.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации