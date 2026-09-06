Підступний тест ПДР: яка черговість проїзду ТЗ

Схеми руху ТЗ на ділянці дороги. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. На ділянці дороги знаходяться три транспортні засоби. Водій червоного автомобіля виїжджає з території супермаркету, мотоцикліст рухається прямо, а водій синьої машини виконує розворот. В якому порядку проїдуть транспортні засоби у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Реклама

Варіанти відповіді

Червоний автомобіль, синій автомобіль, мотоцикліст. Червоний автомобіль, мотоцикліст, синій автомобіль. Синій автомобіль, червоний автомобіль, мотоцикліст. Синій автомобіль, мотоцикліст, червоний автомобіль. Мотоцикліст, синій автомобіль, червоний автомобіль. Мотоцикліст, червоний автомобіль, синій автомобіль.

Розбір задачі

Місце виїзду з території супермаркету є виїздом з прилеглої території. Згідно з пунктом 10.2 ПДР, виїзд з прилеглої території не вважається перехрестям. Під час виїзду з такої території водій повинен дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Тому червоний автомобіль поступається всім і проїде останнім.

Водій синього автомобіля розвертається на дорозі. Відповідно до пункту 10.4 ПДР, водій, який повертає ліворуч або розвертається поза перехрестям, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що рухаються прямо або повертають праворуч.

Читайте також:

Тому синій автомобіль пропускає мотоцикліста, який їде прямо у зустрічному напрямку.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: