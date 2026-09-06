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Головна Авто Хитрий тест ПДР: як роз’їхатися на ділянці дороги

Хитрий тест ПДР: як роз’їхатися на ділянці дороги

Ua ru
6 вересня 2026 19:45
Підступний тест ПДР: яка черговість проїзду ТЗ
Схеми руху ТЗ на ділянці дороги. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. На ділянці дороги знаходяться три транспортні засоби. Водій червоного автомобіля виїжджає з території супермаркету, мотоцикліст рухається прямо, а водій синьої машини виконує розворот. В якому порядку проїдуть транспортні засоби у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Червоний автомобіль, синій автомобіль, мотоцикліст.
  2. Червоний автомобіль, мотоцикліст, синій автомобіль.
  3. Синій автомобіль, червоний автомобіль, мотоцикліст.
  4. Синій автомобіль, мотоцикліст, червоний автомобіль.
  5. Мотоцикліст, синій автомобіль, червоний автомобіль.
  6. Мотоцикліст, червоний автомобіль, синій автомобіль.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Місце виїзду з території супермаркету є виїздом з прилеглої території. Згідно з пунктом 10.2 ПДР, виїзд з прилеглої території не вважається перехрестям. Під час виїзду з такої території водій повинен дати дорогу іншим учасникам дорожнього руху. Тому червоний автомобіль поступається всім і проїде останнім.

Водій синього автомобіля розвертається на дорозі. Відповідно до пункту 10.4 ПДР, водій, який повертає ліворуч або розвертається поза перехрестям, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що рухаються прямо або повертають праворуч.

Читайте також:

Тому синій автомобіль пропускає мотоцикліста, який їде прямо у зустрічному напрямку.

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

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