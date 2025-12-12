Каверзный тест ПДД: разрешено ли движение задним ходом

Хитрый тест ПДД — разрешено ли движение задним ходом
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено только в светлое время суток.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля едет по дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Он пропустил свободное паркоместо и хочет сдать назад, чтобы припарковаться. Многих водителей может смутить движение задним ходом на односторонней дороге, однако Правила дорожного движения дают четкий ответ.
Читаем пункт 10.10 ПДД:
"Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 этих Правил (водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения) и невозможности подъехать к объекту другим образом".
Правильный ответ
№1
