Каверзный тест ПДД: разрешено ли движение задним ходом

Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Разрешено ли водителю белого автомобиля выполнить задуманный маневр в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено только в светлое время суток. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля едет по дороге с односторонним движением, о чем свидетельствует знак 5.5 "Дорога с односторонним движением". Он пропустил свободное паркоместо и хочет сдать назад, чтобы припарковаться. Многих водителей может смутить движение задним ходом на односторонней дороге, однако Правила дорожного движения дают четкий ответ.

Читаем пункт 10.10 ПДД:

"Разрешается движение задним ходом на дорогах с односторонним движением при условии соблюдения требований пункта 10.9 этих Правил (водитель не должен создавать опасности или препятствий другим участникам движения) и невозможности подъехать к объекту другим образом".

Правильный ответ

№1

