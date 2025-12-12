Каверзний тест ПДР: чи дозволений рух заднім ходом

Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Чи дозволено водієві білого автомобіля виконати задуманий маневр у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено лише у світлу пору доби. Заборонено.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля їде дорогою з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.5 "Дорога з одностороннім рухом". Він пропустив вільне паркомісце та хоче здати назад, щоб припаркуватися. Багатьох водіїв може збентежити рух заднім ходом на односторонній дорозі, проте Правила дорожнього руху дають чітку відповідь.

Читаємо пункт 10.10 ПДР:

"Дозволяється рух заднім ходом на дорогах з одностороннім рухом за умови дотримання вимог пункту 10.9 цих Правил (водій не повинен створювати небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху) та неможливості під’їхати до об’єкта іншим чином".

Правильна відповідь

№1

