Тест ПДР: за якими напрямками дозволений рух авто

Куди можна? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з тем про початок руху і зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. За якою траєкторією дозволений рух водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Прямо. Ліворуч та праворуч. Усі траєкторії заборонені. Ліворуч. Праворуч.

Розбір задачі

На перехресті перед собою водій білого автомобіля бачить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Тобто за перехрестям починається дорога з двостороннім рухом. Це означає — коли водій поїде прямо, то опиниться на зустрічній смузі руху, а це заборонено.

Читаємо пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Водій перебуває на лівій смузі руху, тому повернути праворуч йому також забороняють правила.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Виконати поворот ліворуч водієві білого автомобіля нічого не забороняє.

Правильна відповідь

№5

