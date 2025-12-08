Тест ПДД: по каким направлениям разрешено движение авто

Куда можно? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача из тем о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории разрешено движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Варианты ответа

Прямо и налево. Прямо. Налево и направо. Все траектории запрещены. Налево. Направо.

Разбор задачи

На перекрестке перед собой водитель белого автомобиля видит знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". То есть за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Это означает — когда водитель поедет прямо, то окажется на встречной полосе движения, а это запрещено.

Читаем пункт 11.3 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки или стоянки у левого края проезжей части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество".

Водитель находится на левой полосе движения, поэтому повернуть направо ему также запрещают правила.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Выполнить поворот налево водителю белого автомобиля ничего не запрещает.

Правильный ответ

№5

