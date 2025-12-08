Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД — куда может двигаться водитель

Хитрый тест ПДД — куда может двигаться водитель

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 19:45
Тест ПДД: по каким направлениям разрешено движение авто
Куда можно? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача из тем о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. По какой траектории разрешено движение водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Прямо и налево.
  2. Прямо.
  3. Налево и направо.
  4. Все траектории запрещены.
  5. Налево.
  6. Направо.

Разбор задачи

Тест з ПДР: в яких напрямках дозволений рух?

На перекрестке перед собой водитель белого автомобиля видит знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". То есть за перекрестком начинается дорога с двусторонним движением. Это означает — когда водитель поедет прямо, то окажется на встречной полосе движения, а это запрещено.

Читаем пункт 11.3 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки или стоянки у левого края проезжей части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество".

Водитель находится на левой полосе движения, поэтому повернуть направо ему также запрещают правила.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Выполнить поворот налево водителю белого автомобиля ничего не запрещает.

Правильный ответ

№5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации