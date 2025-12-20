Тест ПДД для грамотных водителей: разрешен ли обгон

Можно обогнать? Фото: Exist.ua

Задача по теме об обгоне и на знание предупредительных дорожных знаков. Разрешено ли водителю синего автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На участке дороги установлен предупредительный знак 1.6 "Крутой подъем", который, как ни странно, предупреждает о приближении к крутому подъему.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".

Правильный ответ

№2

