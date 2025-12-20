Видео
Україна
Хитрый тест ПДД — разрешен ли обгон

Хитрый тест ПДД — разрешен ли обгон

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 12:40
Тест ПДД для грамотных водителей: разрешен ли обгон
Можно обогнать? Фото: Exist.ua

Задача по теме об обгоне и на знание предупредительных дорожных знаков. Разрешено ли водителю синего автомобиля выполнить обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи можна виконати обгін?

На участке дороги установлен предупредительный знак 1.6 "Крутой подъем", который, как ни странно, предупреждает о приближении к крутому подъему.

Согласно пункту 14.6 ПДД, обгон запрещен "в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
