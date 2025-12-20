Відео
Хитрий тест ПДР — чи дозволений обгін

Дата публікації: 20 грудня 2025 12:40
Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволений обгін
Можна обігнати? Фото: Exist.ua

Задача з теми про обгін та на знання попереджувальних дорожніх знаків. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи можна виконати обгін?

На ділянці дороги встановлено попереджувальний знак 1.6 "Крутий підйом", який, як не дивно, попереджає про наближення до крутого підйому.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

Правильна відповідь

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
