Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволений обгін

Можна обігнати? Фото: Exist.ua

Задача з теми про обгін та на знання попереджувальних дорожніх знаків. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На ділянці дороги встановлено попереджувальний знак 1.6 "Крутий підйом", який, як не дивно, попереджає про наближення до крутого підйому.

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".

Правильна відповідь

№2

