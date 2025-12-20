Тест ПДР для грамотних водіїв: чи дозволений обгін

Хитрий тест ПДР — чи дозволений обгін
Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 12:40
Можна обігнати? Фото: Exist.ua
Задача з теми про обгін та на знання попереджувальних дорожніх знаків. Чи дозволено водієві синього автомобіля виконати обгін у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Реклама
Читайте також:
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
На ділянці дороги встановлено попереджувальний знак 1.6 "Крутий підйом", який, як не дивно, попереджає про наближення до крутого підйому.
Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін заборонено "у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості".
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама