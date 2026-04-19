Хитрый тест ПДД: кто обязан уступить дорогу

Схема движения автомобилей на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Водитель синего авто поворачивает налево, а водитель красного — направо. На участке установлен светофор и дорожные знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Правильный ответ на задание дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Согласно знакам, преимущество имеет водитель синего автомобиля. Но, если светофор работает, знаки приоритета(2.3 и 7.8) теряют силу.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Таким образом оба водителя движутся на зеленый сигнал светофора, но их траектории пересекаются.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ №1

