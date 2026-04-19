Хитрый тест ПДД: кто обязан уступить дорогу
Задача по теме о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Водитель синего авто поворачивает налево, а водитель красного — направо. На участке установлен светофор и дорожные знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
Согласно знакам, преимущество имеет водитель синего автомобиля. Но, если светофор работает, знаки приоритета(2.3 и 7.8) теряют силу.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Таким образом оба водителя движутся на зеленый сигнал светофора, но их траектории пересекаются.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Правильный ответ №1
