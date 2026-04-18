Хитрий тест ПДР: хто зобовʼязаний дати дорогу
Задача з теми про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Водій синього авто повертає ліворуч, а водій червоного — праворуч. На ділянці встановлений світлофор та дорожні знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
Згідно зі знаками, перевагу має водій синього автомобіля. Але, якщо світлофор працює, знаки пріоритету (2.3 та 7.8) втрачають силу.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Таким чином обидва водії рухаються на зелений сигнал світлофора, але їхні траєкторії перетинаються.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь №1
