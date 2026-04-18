Хитрий тест ПДР: хто зобовʼязаний дати дорогу

Схема руху автомобілів на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Водій синього авто повертає ліворуч, а водій червоного — праворуч. На ділянці встановлений світлофор та дорожні знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Згідно зі знаками, перевагу має водій синього автомобіля. Але, якщо світлофор працює, знаки пріоритету (2.3 та 7.8) втрачають силу.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Таким чином обидва водії рухаються на зелений сигнал світлофора, але їхні траєкторії перетинаються.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь №1

