Головна Авто Хитрий тест ПДР: хто зобовʼязаний дати дорогу

Хитрий тест ПДР: хто зобовʼязаний дати дорогу

Дата публікації: 18 квітня 2026 19:45
Схема руху автомобілів на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Водій синього авто повертає ліворуч, а водій червоного — праворуч. На ділянці встановлений світлофор та дорожні знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Водій якого автомобіля зобов'язаний дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

Згідно зі знаками, перевагу має водій синього автомобіля. Але, якщо світлофор працює, знаки пріоритету (2.3 та 7.8) втрачають силу.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Таким чином обидва водії рухаються на зелений сигнал світлофора, але їхні траєкторії перетинаються.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь №1

Валентин Бандура - Редактор
Валентин Бандура
