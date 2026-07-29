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Главная Авто Хитрый тест ПДД: кого должен пропустить водитель автомобиля

Хитрый тест ПДД: кого должен пропустить водитель автомобиля

Ua ru
Дата публикации 29 июля 2026 20:40
Тест по ПДД о приоритете движения: должен ли водитель пропускать велосипедистов
Схемы движения ТС на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по темам о проезде перекрестков и о требованиях к велосипедистам. На перекрестке велосипедист 2 движется прямо, водитель синего автомобиля поворачивает налево, а велосипедист 1 проезжает по велосипедной дорожке за пределами перекрестка. Кому из велосипедистов водитель должен уступить дорогу в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Только велосипедисту 1.
  2. Только велосипедисту 2.
  3. Должен уступить дорогу обоим.
  4. Не должен уступать дорогу никому.

Разбор задачи

Тест ПДР: кому має дати дорогу водій

Велосипедист 1 движется по велосипедной дорожке через велосипедный переезд, обозначенный знаком 5.92.1 "Велосипедный переезд".

Согласно пункту 6.5 ПДД, если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестков, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге.

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Следовательно, синий автомобиль имеет преимущество перед велосипедистом 1.

Водитель синего автомобиля и велосипедист 2 находятся на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог (без знаков приоритета).

Согласно пункту 16.13 ПДД, перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Велосипедист 2 едет прямо, поэтому водитель автомобиля должен его пропустить.

Правильный ответ № 2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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