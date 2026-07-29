Тест ПДР про пріоритет руху: чи повинен водій пропускати велосипедистів

Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про проїзд перехресть та про вимоги до велосипедистів. На перехресті велосипедист 2 рухається прямо, водій синього автомобіля повертає ліворуч, а велосипедист 1 проїжджає велосипедною доріжкою поза перехрестям. Кому з велосипедистів водій повинен дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Лише велосипедисту 1. Лише велосипедисту 2. Повинен дати дорогу обом. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Велосипедист 1 рухається велосипедною доріжкою через велосипедний переїзд, позначений знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд".

Згідно з пунктом 6.5 ПДР, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою.

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Отже, синій автомобіль має перевагу перед велосипедистом 1.

Водій синього автомобіля та велосипедист 2 перебувають на нерегульованому перехресті рівнозначних доріг (без знаків пріоритету).

Згідно з пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо або праворуч.

Велосипедист 2 їде прямо, тому водій авто повинен його пропустити.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: