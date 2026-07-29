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Головна Авто Хитрий тест ПДР: кого має пропустити водій автомобіля

Хитрий тест ПДР: кого має пропустити водій автомобіля

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2026 20:40
Тест ПДР про пріоритет руху: чи повинен водій пропускати велосипедистів
Схеми руху ТЗ на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з тем про проїзд перехресть та про вимоги до велосипедистів. На перехресті велосипедист 2 рухається прямо, водій синього автомобіля повертає ліворуч, а велосипедист 1 проїжджає велосипедною доріжкою поза перехрестям. Кому з велосипедистів водій повинен дати дорогу у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Лише велосипедисту 1.
  2. Лише велосипедисту 2.
  3. Повинен дати дорогу обом.
  4. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Тест ПДР: кому має дати дорогу водій

Велосипедист 1 рухається велосипедною доріжкою через велосипедний переїзд, позначений знаком 5.92.1 "Велосипедний переїзд".

Згідно з пунктом 6.5 ПДР, якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються дорогою.

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Отже, синій автомобіль має перевагу перед велосипедистом 1.

Водій синього автомобіля та велосипедист 2 перебувають на нерегульованому перехресті рівнозначних доріг (без знаків пріоритету).

Згідно з пунктом 16.13 ПДР, перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо або праворуч.

Велосипедист 2 їде прямо, тому водій авто повинен його пропустити.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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