Каверзный тест по ПДД: в каком направлении разрешено движение

Куда можно? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача из тем о расположении транспортных средств на дороге и о начале движения и изменении его направления. По какой из траекторий водителю автомобиля разрешено движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Прямо и налево. Прямо Налево и направо. Налево. Направо.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Он означает конец дороги или обособленной проезжей части, по которой движение транспортных средств по всей ширине осуществляется только в одном направлении. Этот знак дает понять, что водитель авто ничего не нарушал, двигаясь в крайней левой полосе.

Но за знаком начинается дорога с движением в обоих направлениях, и когда водители двинется прямо, то окажется на встречной полосе. Следовательно, движение прямо запрещено.

Читаем пункт 11.3 ПДД:

"На дорогах с двусторонним движением, которые имеют по одной полосе для движения в каждом направлении, при отсутствии сплошной линии дорожной разметки или соответствующих дорожных знаков выезд на полосу встречного движения возможен только для обгона и объезда препятствия или остановки или стоянки у левого края проезжей части в населенных пунктах в разрешенных случаях, при этом водители встречного направления имеют преимущество".

Повернуть направо водитель также не может, ведь находится в левой крайней полосе. А вот выполнить поворот налево ему ничего не мешает.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: