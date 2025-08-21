Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Хитрий тест з ПДР — в якому напрямку дозволений рух

Хитрий тест з ПДР — в якому напрямку дозволений рух

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 07:35
Каверзний тест з ПДР: в якому напрямку дозволений рух
Куди можна? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про початок руху та зміну його напрямку. По якій з траєкторій водію автомобіля дозволено рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо та ліворуч.
  2. Прямо
  3. Ліворуч та праворуч.
  4. Ліворуч.
  5. Праворуч.

Розбір задачі

Тест з ПДР: які напрямки руху дозволені правилами?

Перед перехрестям встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Він означає кінець дороги або відокремленої проїзної частини, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку. Цей знак дає зрозуміти, що водій авто нічого не порушував, рухаючись в крайній лівій смузі.

Але за знаком починається дорога з рухом в обох напрямках, й коли водії рушить прямо, то опиниться на зустрічній смузі. Отже, рух прямо заборонений.

Читаємо пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Повернути праворуч водій також не може, адже знаходиться у лівій крайній смузі. А ось виконати поворот ліворуч йому нічого не заважає.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації