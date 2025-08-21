Каверзний тест з ПДР: в якому напрямку дозволений рух

Куди можна? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з тем про розташування транспортних засобів на дорозі та про початок руху та зміну його напрямку. По якій з траєкторій водію автомобіля дозволено рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

Прямо та ліворуч. Прямо Ліворуч та праворуч. Ліворуч. Праворуч.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом". Він означає кінець дороги або відокремленої проїзної частини, по якій рух транспортних засобів за всією шириною здійснюється лише в одному напрямку. Цей знак дає зрозуміти, що водій авто нічого не порушував, рухаючись в крайній лівій смузі.

Але за знаком починається дорога з рухом в обох напрямках, й коли водії рушить прямо, то опиниться на зустрічній смузі. Отже, рух прямо заборонений.

Читаємо пункт 11.3 ПДР:

"На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди або зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках, при цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу".

Повернути праворуч водій також не може, адже знаходиться у лівій крайній смузі. А ось виконати поворот ліворуч йому нічого не заважає.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№4

