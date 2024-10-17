Коварная задача с ПДД — куда разрешен проезд белому авто

Куда поехать? Рисунок: "А ты знаешь ПДД?"

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда можно проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"

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Варианты ответа

Прямо. Налево. Налево и обратно. Прямо и обратно. Все направления разрешены. Все направления запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке установлен светофор, на котором горит основной красный сигнал и дополнительная секция с зеленой стрелкой налево.

То есть проезд прямо запрещен красным сигналом светофора. Можно ли повернуть налево и в обратном направлении?

Читаем раздел "е" пункта 8.7.3. ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, двигающихся по другим направлениям".

То есть дополнительная секция светофора позволяет водителю повернуть налево и развернуться.

Но на перекрестке также установлен знак 4.1 "Движение прямо", разрешающий движение только прямо.





То есть знак, в отличие от дополнительного сигнала светофора, не позволяет водителю в изображенной ситуации поворачивать налево и разворачиваться.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мерцающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Но 4.1 "Движение прямо" является указательным знаком, а не знаком приоритета, поэтому его действие светофор не отменяет.

Получается, что сейчас водителю запрещено движение по всем направлениям. Когда зеленый сигнал светофора сменит красный, он сможет проехать прямо.

Правильный ответ №6

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