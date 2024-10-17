Коварная задача с ПДД — куда разрешен проезд белому авто

Хитрый тест по ПДД — куда может проехать водитель белого пикапа
Задача по теме начало движения и изменение его направления. Куда можно проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "А ты знаешь ПДД?"
Варианты ответа
- Прямо.
- Налево.
- Налево и обратно.
- Прямо и обратно.
- Все направления разрешены.
- Все направления запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке установлен светофор, на котором горит основной красный сигнал и дополнительная секция с зеленой стрелкой налево.
То есть проезд прямо запрещен красным сигналом светофора. Можно ли повернуть налево и в обратном направлении?
Читаем раздел "е" пункта 8.7.3. ПДД:
"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, двигающихся по другим направлениям".
То есть дополнительная секция светофора позволяет водителю повернуть налево и развернуться.
Но на перекрестке также установлен знак 4.1 "Движение прямо", разрешающий движение только прямо.
То есть знак, в отличие от дополнительного сигнала светофора, не позволяет водителю в изображенной ситуации поворачивать налево и разворачиваться.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мерцающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Но 4.1 "Движение прямо" является указательным знаком, а не знаком приоритета, поэтому его действие светофор не отменяет.
Получается, что сейчас водителю запрещено движение по всем направлениям. Когда зеленый сигнал светофора сменит красный, он сможет проехать прямо.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Как водителю решить сложную дилемму на перекрестке?
- Только внимательные водители скажут, в каком направлении разрешено движение?
Читайте Новини.LIVE!