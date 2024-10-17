Підступна задача з ПДР — куди дозволений проїзд білому авто

Куди поїхати? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволено проїхати водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

Прямо. Ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку. Усі напрямки дозволені. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

На перехресті встановлений світлофор, на якому горить основний червоний сигнал та додаткова секція з увімкненою зеленою стрілкою ліворуч.

Тобто проїзд прямо заборонено червоним сигналом світлофора. Чи можна повернути ліворуч та у зворотному напрямку?

Читаємо розділ "е" пункту 8.7.3. ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Тобто додаткова секція світлофора дозволяє водію повернути ліворуч та розвернутися.

Але на перехресті також встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише прямо.





Тобто знак, на відміну від додаткового сигналу світлофора, не дозволяє водієві в зображеній ситуації повертати ліворуч та у зворотному напрямку.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Але 4.1 "Рух прямо" є наказовим знаком, а не знаком пріоритету, тому його дію світлофор не скасовує.

Виходить, що наразі водієві заборонено рух в усіх напрямках. Коли зелений сигнал світлофора змінить червоний він зможе проїхати прямо.

Правильна відповідь №6

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