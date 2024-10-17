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Хитрий тест з ПДР — куди може проїхати водій білого пікапа

17 жовтня 2024 20:40
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Підступна задача з ПДР — куди дозволений проїзд білому авто
Куди поїхати? Малюнок: "А ти знаєш ПДР?"
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Куди дозволено проїхати водієві білого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "А ти знаєш ПДР?"

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Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Ліворуч.
  3. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  4. Прямо та у зворотному напрямку.
  5. Усі напрямки дозволені.
  6. Усі напрямки заборонені.

Розбір задачі

Хитрий тест з ПДР — куди може проїхати водій білого автомобіля - фото 1

На перехресті встановлений світлофор, на якому горить основний червоний сигнал та додаткова секція з увімкненою зеленою стрілкою ліворуч.

Тобто проїзд прямо заборонено червоним сигналом світлофора. Чи можна повернути ліворуч та у зворотному напрямку?

Читаємо розділ "е" пункту 8.7.3. ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Тобто додаткова секція світлофора дозволяє водію повернути ліворуч та розвернутися.

Але на перехресті також встановлено знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє рух лише прямо.


Хитрий тест з ПДР — куди може проїхати водій білого автомобіля - фото 2

Тобто знак, на відміну від додаткового сигналу світлофора, не дозволяє водієві в зображеній ситуації повертати ліворуч та у зворотному напрямку.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Але 4.1 "Рух прямо" є наказовим знаком, а не знаком пріоритету, тому його дію світлофор не скасовує.

Виходить, що наразі водієві заборонено рух в усіх напрямках. Коли зелений сигнал світлофора змінить червоний він зможе проїхати прямо.

Правильна відповідь №6

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