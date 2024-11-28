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Хитрый тест по ПДД — кто уступит на перекрестке

28 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Динамичный ПДД тест — кто уступит на перекрестке
Кто имеет преимущество? Рисунок: "Украина за рулем".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество в изображенной ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. Водитель грузовика.
  2. Водитель легкового автомобиля.
  3. Водители разъедутся по договоренности.

Разбор задачи

Хитрый тест по ПДД — кто уступит на перекрестке - фото 1

Водитель грузовика поворачивает направо, а водитель красного автомобиля разворачивается.

Оба водителя проезжают на зеленые стрелочки, включенные в дополнительной секции светофора при красном основном.

Они обязаны дать предпочтение транспортным средствам, которые двигаются по всем другим направлениям на основной зеленый. Но дорога пуста, поэтому они должны решить между собой, кто уступит дорогу, поскольку находятся в равнозначных условиях.

Читаем пункт 10.11 ПДД:

"В случае, когда траектории движения транспортных средств пересекаются, а очередность проезда не обусловлена настоящими Правилами, уступить дорогу должен водитель, к которому транспортное средство приближается с правой стороны".

С правой стороны приближается красная легковушка, так что именно водитель грузовика имеет преимущество в движении.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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