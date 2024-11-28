Динамічний ПДР тест — хто поступиться на перехресті

Хто має перевагу? Малюнок: "Україна за кермом".

Задача з теми про початок руху та зміна його напрямку. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Водій вантажівки. Водій легкового автомобіля. Водії роз'їдуться за домовленістю.

Розбір задачі

Водій вантажівки повертає праворуч, а водій червоного автомобіля — розвертається.

Обидва водії проїжджають на зелені стрілочки увімкнені у додаткової секції світлофора при червоному основному.

Вони зобов’язані надати перевагу транспортним засобам, що рухаються з усіх інших напрямків на основний зелений. Але дорога порожня, тож вони мають вирішити між собою, хто дасть дорогу, позаяк знаходяться в рівнозначних умовах.

Читаємо пункт 10.11 ПДР:

"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".

З правого боку наближається червоний легковик, отже саме водій вантажівки має перевагу в русі.

Правильна відповідь №1

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