Динамічний ПДР тест — хто поступиться на перехресті

Хитрий тест з ПДР — хто поступиться на перехресті
Задача з теми про початок руху та зміна його напрямку. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Водій вантажівки.
- Водій легкового автомобіля.
- Водії роз'їдуться за домовленістю.
Розбір задачі
Водій вантажівки повертає праворуч, а водій червоного автомобіля — розвертається.
Обидва водії проїжджають на зелені стрілочки увімкнені у додаткової секції світлофора при червоному основному.
Вони зобов’язані надати перевагу транспортним засобам, що рухаються з усіх інших напрямків на основний зелений. Але дорога порожня, тож вони мають вирішити між собою, хто дасть дорогу, позаяк знаходяться в рівнозначних умовах.
Читаємо пункт 10.11 ПДР:
"У разі коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена цими Правилами, дати дорогу повинен водій, до якого транспортний засіб наближається з правого боку".
З правого боку наближається червоний легковик, отже саме водій вантажівки має перевагу в русі.
Правильна відповідь №1
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