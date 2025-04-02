Хитрый тест ПДД на перекрестке — кому должно уступить зеленое авто

Хитрый тест ПДД — кому уступит зеленое авто на перекрестке
Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Всем транспортным средствам.
- Красному автомобилю.
- Автобусу и красному автомобилю.
- Ни одному из транспортных средств
- Автобусу.
- Мотоциклисту.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке (он не оборудован светофорами) водитель красного автомобиля и мотоциклист проезжают прямо, а водители зеленого авто и автобуса поворачивают налево.
На участке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", которые помогут решить эту задачу.
Согласно знакам, на главной дороге находятся водители зеленого автомобиля и автобуса, поэтому именно они выяснят между собой, кто проедет первым.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
К зеленому авто с правой стороны приближается автобус, поэтому именно его водитель проедет перекресток первым.
Далее, по тому же правилу со второстепенных дорог разъедутся водитель красного автомобиля и мотоциклист.
Итак, порядок проезда перекрестка будет следующим: автобус, зеленая машина, красный автомобиль, мотоциклист.
Правильный ответ №5
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