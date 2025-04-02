Хитрый тест ПДД на перекрестке — кому должно уступить зеленое авто

Кто кого пропускает? Рисунок: "Школа Авто"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кому должен уступить водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Всем транспортным средствам. Красному автомобилю. Автобусу и красному автомобилю. Ни одному из транспортных средств Автобусу. Мотоциклисту.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке (он не оборудован светофорами) водитель красного автомобиля и мотоциклист проезжают прямо, а водители зеленого авто и автобуса поворачивают налево.

На участке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", которые помогут решить эту задачу.

Согласно знакам, на главной дороге находятся водители зеленого автомобиля и автобуса, поэтому именно они выяснят между собой, кто проедет первым.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

К зеленому авто с правой стороны приближается автобус, поэтому именно его водитель проедет перекресток первым.

Далее, по тому же правилу со второстепенных дорог разъедутся водитель красного автомобиля и мотоциклист.

Итак, порядок проезда перекрестка будет следующим: автобус, зеленая машина, красный автомобиль, мотоциклист .

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали тесты по правилам дорожного движения, которые могут выпасть на экзамене на водительские права: