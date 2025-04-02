Хитрий тест ПДР на перехресті — кому має поступитися зелене авто

Хто кого пропускає? Малюнок: "Школа Авто"

Задача з теми про проїзд перехресть. Кому має поступитися водій зеленого автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Усім транспортним засобам. Червоному автомобілю. Автобусу та червоному автомобілю. Жодному з транспортних засобів Автобусу. Мотоциклісту.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті (воно не обладнане світлофорами) водій червоного автомобіля та мотоцикліст проїжджають прямо, а водії зеленого авто та автобуса повертають ліворуч.

На ділянці встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", які допоможуть розвʼязати цю задачу.

Згідно зі знаками, на головній дорозі перебувають водії зеленого автомобіля й автобуса, тому саме вони з’ясують між собою, хто проїде першим.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

До зеленого авто з правого боку наближається автобус, тож саме його водій проїде перехрестя першим.

Далі, за тим самим правилом з другорядних доріг розʼїдуться водій червоного автомобіля та мотоцикліст.

Отже, порядок проїзду перехрестя буде наступним: автобус, зелена машина, червоний автомобіль, мотоцикліст .

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували тести з правил дорожнього руху, які можуть випасти на іспиті на водійські права: