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Главная Авто Хитрый тест ПДД — кто неправильно припарковался

Хитрый тест ПДД — кто неправильно припарковался

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 20:40
Тест ПДД: кто остановился с нарушением правил
Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме об остановке и стоянке. Водитель какого автомобиля нарушает правила остановки в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель белого автомобиля.
  2. Водители белого и зеленого автомобилей.
  3. Водители синего и зеленого автомобилей.
  4. Водитель зеленого автомобиля.
  5. Водитель синего автомобиля.
  6. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв зупинився з порушенням правил?

Водитель белого автомобиля стал возле остановки, которая обозначена дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса", а водители синего и зеленого автомобилей — возле места выполнения дорожных работ.

Читаем соответствующие части пункта 15.9 ПДД:

"Остановка запрещается: е) ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон; е) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам".

А согласно пункту 15.10 ПДД, стоянка запрещается в местах, где нельзя останавливаться.

Итак, в изображенной ситуации все водители нарушают ПДД.

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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