Тест ПДД: кто остановился с нарушением правил

Кто не прав? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. Водитель какого автомобиля нарушает правила остановки в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель белого автомобиля. Водители белого и зеленого автомобилей. Водители синего и зеленого автомобилей. Водитель зеленого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля стал возле остановки, которая обозначена дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса", а водители синего и зеленого автомобилей — возле места выполнения дорожных работ.

Читаем соответствующие части пункта 15.9 ПДД:

"Остановка запрещается: е) ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон; е) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам".

А согласно пункту 15.10 ПДД, стоянка запрещается в местах, где нельзя останавливаться.

Итак, в изображенной ситуации все водители нарушают ПДД.

Правильный ответ

№6

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: