Тест ПДД: кто остановился с нарушением правил

Хитрый тест ПДД — кто неправильно припарковался
Задача по теме об остановке и стоянке. Водитель какого автомобиля нарушает правила остановки в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель белого автомобиля.
- Водители белого и зеленого автомобилей.
- Водители синего и зеленого автомобилей.
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Все водители нарушают правила.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля стал возле остановки, которая обозначена дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса", а водители синего и зеленого автомобилей — возле места выполнения дорожных работ.
Читаем соответствующие части пункта 15.9 ПДД:
"Остановка запрещается: е) ближе 30 м от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а когда их нет — ближе 30 м от дорожного знака такой остановки с обеих сторон; е) ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения, где это создаст препятствия работающим технологическим транспортным средствам".
А согласно пункту 15.10 ПДД, стоянка запрещается в местах, где нельзя останавливаться.
Итак, в изображенной ситуации все водители нарушают ПДД.
Правильный ответ
№6
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