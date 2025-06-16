Тест ПДР: хто зупинився з порушенням правил

Хто неправий? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. Водій якого автомобіля порушує правила зупинки у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій білого автомобіля. Водії білого та зеленого автомобілів. Водії синього та зеленого автомобілів. Водій зеленого автомобіля. Водій синього автомобіля. Усі водії порушують правила.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля став біля зупинки, яка позначена дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса", а водії синього та зеленого автомобілів — біля місця виконання дорожніх робіт.

Читаємо відповідні частини пункту 15.9 ПДР:

"Зупинка забороняється: е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків; є) ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють".

А згідно з пунктом 15.10 ПДР, стоянка забороняється у місцях, де не можна зупинятися.

Отже, у зображеній ситуації усі водії порушують ПДР.

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: