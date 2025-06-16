Тест ПДР: хто зупинився з порушенням правил

Хитрий тест ПДР — хто неправильно припаркувався
Задача з теми про зупинку та стоянку. Водій якого автомобіля порушує правила зупинки у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій білого автомобіля.
- Водії білого та зеленого автомобілів.
- Водії синього та зеленого автомобілів.
- Водій зеленого автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Усі водії порушують правила.
Розбір задачі
Водій білого автомобіля став біля зупинки, яка позначена дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса", а водії синього та зеленого автомобілів — біля місця виконання дорожніх робіт.
Читаємо відповідні частини пункту 15.9 ПДР:
"Зупинка забороняється: е) ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає — ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків; є) ближче 10 м від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють".
А згідно з пунктом 15.10 ПДР, стоянка забороняється у місцях, де не можна зупинятися.
Отже, у зображеній ситуації усі водії порушують ПДР.
Правильна відповідь
№6
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