Коварный тест ПДД: как объехать препятствие

Хитрый тест ПДД — как объехать препятствие
Задача по теме о движении транспортных средств со специальными сигналами. Как водителю грузового автомобиля проехать препятствие в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Объехать слева.
- Объехать справа.
- Обе траектории разрешены.
- Остановиться и дождаться указаний работника полиции.
Разбор задачи
На дороге водитель фуры столкнулся с препятствием в виде автомобиля полиции с включенным проблесковым маячком синего цвета, который остановился возле места ДТП, что мешает движению грузовика.
На участке установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", который запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.
Но дело даже не в этом. Читаем пункт 3.5 ПДД:
"Приближаясь к неподвижному транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (или без включенного специального звукового сигнала), стоящему на обочине (возле проезжей части) или на проезжей части, водитель должен снизить скорость до 40 км/ч и в случае подачи регулировщиком соответствующего сигнала остановиться. Продолжать движение можно только с разрешения регулировщика".
Правильный ответ
№4
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