Коварный тест ПДД: как объехать препятствие

Как проехать? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о движении транспортных средств со специальными сигналами. Как водителю грузового автомобиля проехать препятствие в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Объехать слева. Объехать справа. Обе траектории разрешены. Остановиться и дождаться указаний работника полиции.

Разбор задачи

На дороге водитель фуры столкнулся с препятствием в виде автомобиля полиции с включенным проблесковым маячком синего цвета, который остановился возле места ДТП, что мешает движению грузовика.

На участке установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", который запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Но дело даже не в этом. Читаем пункт 3.5 ПДД:

"Приближаясь к неподвижному транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (или без включенного специального звукового сигнала), стоящему на обочине (возле проезжей части) или на проезжей части, водитель должен снизить скорость до 40 км/ч и в случае подачи регулировщиком соответствующего сигнала остановиться. Продолжать движение можно только с разрешения регулировщика".

Правильный ответ

№4

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