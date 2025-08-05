Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Хитрый тест ПДД — как объехать препятствие

Хитрый тест ПДД — как объехать препятствие

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 19:45
Коварный тест ПДД: как объехать препятствие
Как проехать? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о движении транспортных средств со специальными сигналами. Как водителю грузового автомобиля проехать препятствие в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Объехать слева.
  2. Объехать справа.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Остановиться и дождаться указаний работника полиции.

Разбор задачи

Тест з ПДР: за якою траєкторією можна обʼїхати перешкоду?

На дороге водитель фуры столкнулся с препятствием в виде автомобиля полиции с включенным проблесковым маячком синего цвета, который остановился возле места ДТП, что мешает движению грузовика.

На участке установлен знак 3.27 "Обгон грузовым автомобилям запрещен", который запрещает грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т обгонять все транспортные средства, кроме одиночных, движущихся со скоростью менее 30 км/ч.

Но дело даже не в этом. Читаем пункт 3.5 ПДД:

"Приближаясь к неподвижному транспортному средству с включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом (или без включенного специального звукового сигнала), стоящему на обочине (возле проезжей части) или на проезжей части, водитель должен снизить скорость до 40 км/ч и в случае подачи регулировщиком соответствующего сигнала остановиться. Продолжать движение можно только с разрешения регулировщика".

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации