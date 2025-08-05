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Головна Авто Хитрий тест ПДР — як обʼїхати перешкоду

Хитрий тест ПДР — як обʼїхати перешкоду

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 19:45
Підступний тест ПДР: як обʼїхати перешкоду
Як проїхати? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про рух транспортних засобів зі спеціальними сигналами. Як водієві вантажного автомобіля проїхати перешкоду у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

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Варіанти відповіді

  1. Об'їхати ліворуч.
  2. Об'їхати праворуч.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Зупинитися та дочекатися вказівок працівника поліції.

Розбір задачі

Тест з ПДР: за якою траєкторією можна обʼїхати перешкоду?

На дорозі водій фури зіткнувся з перешкодою у вигляді автомобіля поліції з увімкненим проблисковим маячком синього кольору, який зупинився біля місця ДТП, що заважає руху вантажівки.

На ділянці встановлено знак 3.27 "Обгін вантажним автомобілям заборонено", який забороняє вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 т обганяти усі транспортні засоби, крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Але річ навіть не у цьому. Читаємо пункт 3.5 ПДР:

"Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом (або без увімкненого спеціального звукового сигналу), що стоїть на узбіччі (біля проїзної частини) або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км/год та в разі подання регулювальником відповідного сигналу зупинитися. Продовжувати рух можна лише з дозволу регулювальника".

Правильна відповідь

№4

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Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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