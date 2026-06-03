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Главная Авто Каверзный тест ПДД: кто правильно высадил пассажира

Каверзный тест ПДД: кто правильно высадил пассажира

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 20:40
Каверзный тест ПДД: кто правильно высадил пассажира
Схема высадки пассажиров. Рисунок: Exist.ua

Задача по темам об остановке и стоянке и о преимуществах маршрутных транспортных средств. Водитель синего автомобиля высадил пассажира на левой стороне дороги, водитель серого авто — на краю средней полосы, а водитель красного — на краю полосы для общественного транспорта. В каких случаях водители не нарушили правила, высадив пассажиров, в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. В точках А и В.
  2. В точке А.
  3. В точке Б.
  4. В точке В.
  5. Во всех случаях нарушили.
  6. Во всех случаях не нарушили.

Разбор задачи

Тест ПДР: де можна висадити пасажира

Водитель в точке А сделал все по правилам. Согласно пункту 15.3 ПДД, в населенных пунктах остановка и стоянка транспортных средств разрешаются на левой стороне дороги с односторонним движением. Водитель синего автомобиля имеет право высадить пассажира, ведь он находится на такой дороге, согласно знаку 5.5 "Дорога с односторонним движением".

Водитель в точке Б правила нарушает. Согласно пункту 15.1 ПДД, остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине. А пункт 15.2 ПДД требует:

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"При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда остановка, или стоянка там невозможны, остановка и стоянка разрешаются у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения)".

Водитель в точке В также нарушает правила. Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств" или 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств" запрещаются движение и остановка других транспортных средств (кроме такси, мопедов, мотоциклов (за исключением мотоциклов с боковым прицепом, мотоколясок, трехколесных транспортных средств) и велосипедистов) на этой полосе".

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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