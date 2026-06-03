Каверзний тест ПДР: хто правильно висадив пасажира

Схема висадки пасажирів. Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про зупинку і стоянку та про переваги маршрутних транспортних засобів. Водій синього автомобіля висадив пасажира на лівому боці дорозі, водій сірого авто — на краю середньої смуги, а водій червоного — на краю смуги для громадського транспорту. В яких випадках водії не порушили правила, висадивши пасажирів, у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал Exist.ua..

Варіанти відповіді

У точках А та В. У точці А. У точці Б. У точці В. В усіх випадках порушили. В усіх випадках не порушили.

Розбір задачі

Водій у точці А зробив усе за правилами. Згідно з пунктом 15.3 ПДР, у населених пунктах зупинка і стоянка транспортних засобів дозволяються на лівому боці дороги з одностороннім рухом. Водій синього автомобіля має право висадити пасажира, адже він перебуває та такій дорозі, згідно зі знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Водій у точці Б правила порушує. Згідно з пунктом 15.1 ПДР, зупинка та стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватися у спеціально відведених місцях чи на узбіччі. А пункт 15.2 ПДР вимагає:

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"За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли зупинка, чи стоянка там неможливі, зупинка та стоянка дозволяються біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху)".

Водій у точці В також порушує правила. Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 "Дорога із смугою для руху маршрутних транспортних засобів" або 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів" забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі, мопедів, мотоциклів (за винятком мотоциклів з боковим причепом, мотоколясок, триколісних транспортних засобів) та велосипедистів) на цій смузі".

Правильна відповідь №2

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