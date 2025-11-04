Запутанный тест ПДД: какой водитель поступает не по правилам

Кто не прав? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель белого автомобиля. Оба водителя нарушают. Ни один из водителей не нарушает.

Разбор задачи

На перекрестке водитель белого автомобиля едет прямо по левой полосе, а водитель синей машины с правой полосы намерен повернуть налево.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Таким образом водитель синего автомобиля однозначно нарушает правила.

Относительно водителя белого авто, который движется по левой полосе на дороге с двумя полосами, возникают споры.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две или более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

В изображенной ситуации правая полоса занята, поэтому водитель белого автомобиля выполняет опережение, а следовательно, правил не нарушает.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: