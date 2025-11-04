Видео
Україна
Видео

Каверзный тест ПДД — кто поступает не по правилам

Каверзный тест ПДД — кто поступает не по правилам

Ua ru
Дата публикации 4 ноября 2025 07:35
обновлено: 12:49
Запутанный тест ПДД: какой водитель поступает не по правилам
Кто не прав? Рисунок: Exist.ua

Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают.
  4. Ни один из водителей не нарушает.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто з водіїв їде не за правилами?

На перекрестке водитель белого автомобиля едет прямо по левой полосе, а водитель синей машины с правой полосы намерен повернуть налево.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".

Таким образом водитель синего автомобиля однозначно нарушает правила.

Относительно водителя белого авто, который движется по левой полосе на дороге с двумя полосами, возникают споры.

Читаем пункт 11.2 ПДД:

"На дорогах, имеющих две или более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".

В изображенной ситуации правая полоса занята, поэтому водитель белого автомобиля выполняет опережение, а следовательно, правил не нарушает.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
