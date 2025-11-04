Запутанный тест ПДД: какой водитель поступает не по правилам

Каверзный тест ПДД — кто поступает не по правилам
Задача по темам о начале движения и изменении его направления и о расположении транспортных средств на дороге. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Оба водителя нарушают.
- Ни один из водителей не нарушает.
Разбор задачи
На перекрестке водитель белого автомобиля едет прямо по левой полосе, а водитель синей машины с правой полосы намерен повернуть налево.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении".
Таким образом водитель синего автомобиля однозначно нарушает правила.
Относительно водителя белого авто, который движется по левой полосе на дороге с двумя полосами, возникают споры.
Читаем пункт 11.2 ПДД:
"На дорогах, имеющих две или более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестроение перед поворотом налево или разворотом".
В изображенной ситуации правая полоса занята, поэтому водитель белого автомобиля выполняет опережение, а следовательно, правил не нарушает.
Правильный ответ
№1
