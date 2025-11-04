Заплутаний тест ПДР: який водій вчиняє не за правилами

Каверзний тест ПДР — який водій вчиняє не за правилами
Задача з тем про початок руху і зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
- Обидва водії порушують.
- Жоден з водіїв не порушує.
Розбір задачі
На перехресті водій білого автомобіля їде прямо лівою смугою, а водій синьої машини з правої смуги має намір повернути ліворуч.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Таким чином водій синього автомобіля однозначно порушує правила.
Стосовно водія білого авто, який рухається лівою смугою на дорозі з двома смугами, виникають суперечки.
Читаємо пункт 11.2 ПДР:
"На дорогах, які мають дві або більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".
У зображеній ситуації права смуга зайнята, тому водій білого автомобіля виконує випередження, а отже, правил не порушує.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!