Головна Авто Каверзний тест ПДР — який водій вчиняє не за правилами

Каверзний тест ПДР — який водій вчиняє не за правилами

Ua ru
Дата публікації: 4 листопада 2025 07:35
Оновлено: 12:49
Заплутаний тест ПДР: який водій вчиняє не за правилами
Хто неправий? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про початок руху і зміну його напрямку та про розташування транспортних засобів на дорозі. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Обидва водії порушують.
  4. Жоден з водіїв не порушує.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто з водіїв їде не за правилами?

На перехресті водій білого автомобіля їде прямо лівою смугою, а водій синьої машини з правої смуги має намір повернути ліворуч.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Таким чином водій синього автомобіля однозначно порушує правила.

Стосовно водія білого авто, який рухається лівою смугою на дорозі з двома смугами, виникають суперечки.

Читаємо пункт 11.2 ПДР:

"На дорогах, які мають дві або більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об’їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

У зображеній ситуації права смуга зайнята, тому водій білого автомобіля виконує випередження, а отже, правил не порушує.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
