Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какую Audi A5 с пробегом рекомендуют автоэксперты

Какую Audi A5 с пробегом рекомендуют автоэксперты

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 01:20
Подержанная Audi A5: какое поколение создаст меньше проблем
2020 Audi A5 Фото: Audi

Почти два десятилетия Audi A5 остается символом стиля и премиального качества, привлекая внимание водителей разных возрастных категорий. Появление третьего поколения существенно повлияло на стоимость предыдущих генераций, сделав их привлекательными объектами для покупки на рынке подержанных авто.

Об этом написал Moto.

Реклама
Читайте также:

Audi A5 (2007-2016)

Первое поколение Audi A5 (8T) разработано дизайнером Вальтером де Сильвой. Автомобиль построен на платформе популярной модели A4 B8, что обеспечивает доступность запчастей и общность многих технических узлов.

Кузов получил отличную антикоррозийную защиту, а безрамочные двери, характерные для всех типов кузова — купе, кабриолета и 5-дверного лифтбека Sportback — не создают лишнего шума в салоне. Габариты 2-дверной версии составляют 464 см в длину и 185 см в ширину при колесной базе 275 см.

Качество материалов отделки интерьера даже при больших пробегах остается на высоком уровне. Кожаная обивка и пластик хорошо противостоят износу. По уровню комфорта Coupe и Cabriolet ориентированы на двух человек, тогда как Sportback позволяет относительно удобно разместить четырех пассажиров. Объем багажника варьируется от 320 литров в кабриолете до 480 литров в версии Sportback. Среди доступных опций часто встречаются двухзонный климат-контроль, система мультимедиа MMI, адаптивный круиз-контроль и премиальная акустика.

Также читайте:

Самый надежный подержанный Audi за последние 15 лет

Какой кроссовер Audi с пробегом стоит купить

Audi A5 (2016-2025)

Вторая генерация модели (F5) стала эволюционным продолжением предыдущей. Автомобиль немного увеличился в размерах: длина составляет 467,5 см, а колесная база — 276,5 см. Дизайн стал более острым, появились адаптивные светодиодные фары и виртуальная панель приборов. Качество материалов в салоне выросло до уровня Audi A4 B9, обеспечивая отличную эргономику и низкую посадку водителя. Объем багажника в версии Sportback составляет 465 литров.

Внимание на двигатели

Выбор силового агрегата требует особого внимания. Бензиновые двигатели TFSI объемом от 1,8 до 3 литров в ранних версиях имели проблемы с чрезмерным потреблением масла и надежностью цепи ГРМ. Ситуация улучшилась после модернизации в 2011 году.

Для второй генерации удачным выбором считается 2.0 TFSI мощностью 190 или 245 л.с. Дизельные варианты, в частности 2.0 TDI, демонстрируют высокую топливную экономичность и надежность. Мощные 6-цилиндровые дизели 3.0 TDI обеспечивают превосходную динамику, однако требуют высоких затрат на обслуживание системы ГРМ.

Цены в Украине

  • Первое поколение дорестайлинг (2007-2011): 8000-13 000 долларов. Самыми дешевыми вариантами являются авто 2008-2009 годов с большим пробегом (более 250 000 км). Модели в хорошем состоянии с двигателем 3.0 TDI или 2.0 TFSI стоят ближе к верхней границе.
  • Рестайлинг (2012-2016): 11 500-19 500 долларов. Автомобили 2015-2016 годов в комплектации S-Line и с полным приводом Quattro оцениваются дороже всего. Версии Sportback (5-дверные) обычно немного дороже купе.
  • Второе поколение дорестайлинг (2017-2019): 20 000-32 000 долларов. Много предложений автомобилей из США с двигателем 2.0 TFSI (252 л.с.). Официальные европейские дизельные версии могут стоить дороже из-за лучшей сервисной истории.
  • Рестайлинг (2020-2024): 28 500-48 000+ долларов. Цена сильно зависит от пробега (свежие авто до 30 000-50 000 км стоят дороже) и мощности двигателя.

авто советы автомобиль Audi подержанные авто
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации