Подержанная Audi A5: какое поколение создаст меньше проблем

2020 Audi A5 Фото: Audi

Почти два десятилетия Audi A5 остается символом стиля и премиального качества, привлекая внимание водителей разных возрастных категорий. Появление третьего поколения существенно повлияло на стоимость предыдущих генераций, сделав их привлекательными объектами для покупки на рынке подержанных авто.

Audi A5 (2007-2016)

Первое поколение Audi A5 (8T) разработано дизайнером Вальтером де Сильвой. Автомобиль построен на платформе популярной модели A4 B8, что обеспечивает доступность запчастей и общность многих технических узлов.

Кузов получил отличную антикоррозийную защиту, а безрамочные двери, характерные для всех типов кузова — купе, кабриолета и 5-дверного лифтбека Sportback — не создают лишнего шума в салоне. Габариты 2-дверной версии составляют 464 см в длину и 185 см в ширину при колесной базе 275 см.

Качество материалов отделки интерьера даже при больших пробегах остается на высоком уровне. Кожаная обивка и пластик хорошо противостоят износу. По уровню комфорта Coupe и Cabriolet ориентированы на двух человек, тогда как Sportback позволяет относительно удобно разместить четырех пассажиров. Объем багажника варьируется от 320 литров в кабриолете до 480 литров в версии Sportback. Среди доступных опций часто встречаются двухзонный климат-контроль, система мультимедиа MMI, адаптивный круиз-контроль и премиальная акустика.

Audi A5 (2016-2025)

Вторая генерация модели (F5) стала эволюционным продолжением предыдущей. Автомобиль немного увеличился в размерах: длина составляет 467,5 см, а колесная база — 276,5 см. Дизайн стал более острым, появились адаптивные светодиодные фары и виртуальная панель приборов. Качество материалов в салоне выросло до уровня Audi A4 B9, обеспечивая отличную эргономику и низкую посадку водителя. Объем багажника в версии Sportback составляет 465 литров.

Внимание на двигатели

Выбор силового агрегата требует особого внимания. Бензиновые двигатели TFSI объемом от 1,8 до 3 литров в ранних версиях имели проблемы с чрезмерным потреблением масла и надежностью цепи ГРМ. Ситуация улучшилась после модернизации в 2011 году.

Для второй генерации удачным выбором считается 2.0 TFSI мощностью 190 или 245 л.с. Дизельные варианты, в частности 2.0 TDI, демонстрируют высокую топливную экономичность и надежность. Мощные 6-цилиндровые дизели 3.0 TDI обеспечивают превосходную динамику, однако требуют высоких затрат на обслуживание системы ГРМ.

