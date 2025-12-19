Вживана Audi A5: яке покоління створить менше проблем

2020 Audi A5 Фото: Audi

Майже два десятиліття Audi A5 залишається символом стилю та преміальної якості, привертаючи увагу водіїв різних вікових категорій. Поява третього покоління суттєво вплинула на вартість попередніх генерацій, зробивши їх привабливими об’єктами для купівлі на ринку вживаних авто.

Audi A5 (2007-2016)

Перше покоління Audi A5 (8T) розроблене дизайнером Вальтером де Сільвою. Автомобіль побудовано на платформі популярної моделі A4 B8, що забезпечує доступність запчастин та спільність багатьох технічних вузлів.

Кузов отримав відмінний антикорозійний захист, а безрамкові двері, характерні для всіх типів кузова — купе, кабріолета та 5-дверного ліфтбека Sportback — не створюють зайвого шуму в салоні. Габарити 2-дверної версії складають 464 см завдовжки та 185 см завширшки при колісній базі 275 см.

Якість матеріалів оздоблення інтер’єру навіть при великих пробігах залишається на високому рівні. Шкіряна оббивка та пластик добре протистоять зносу. За рівнем комфорту Coupe та Cabriolet орієнтовані на двох осіб, тоді як Sportback дозволяє відносно зручно розмістити чотирьох пасажирів. Об’єм багажника варіюється від 320 літрів у кабріолеті до 480 літрів у версії Sportback. Серед доступних опцій часто зустрічаються двозонний клімат-контроль, система мультимедіа MMI, адаптивний круїз-контроль та преміальна акустика.

Audi A5 (2016-2025)

Друга генерація моделі (F5) стала еволюційним продовженням попередньої. Автомобіль трохи збільшився в розмірах: довжина складає 467,5 см, а колісна база — 276,5 см. Дизайн став гострішим, з'явилися адаптивні світлодіодні фари та віртуальна панель приладів. Якість матеріалів у салоні зросла до рівня Audi A4 B9, забезпечуючи відмінну ергономіку та низьку посадку водія. Об’єм багажника у версії Sportback становить 465 літрів.

Увага на двигуни

Вибір силового агрегату вимагає особливої уваги. Бензинові двигуни TFSI об’ємом від 1,8 до 3 літрів у ранніх версіях мали проблеми з надмірним споживанням мастила та надійністю ланцюга ГРМ. Ситуація покращилася після модернізації у 2011 році.

Для другої генерації вдалим вибором вважається 2.0 TFSI потужністю 190 або 245 к.с. Дизельні варіанти, зокрема 2.0 TDI, демонструють високу паливну економічність та надійність. Потужні 6-циліндрові дизелі 3.0 TDI забезпечують чудову динаміку, проте потребують високих витрат на обслуговування системи ГРМ.

