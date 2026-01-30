Видео
Какой тормозной путь авто со скорости 100 км/ч на льду

Дата публикации 30 января 2026 19:45
Сколько тормозит авто на льду со скорости 100 км/ч
Торможение на льду. Фото: guideautoweb.com

Даже опытные владельцы транспортных средств часто недооценивают опасность гололеда, полагаясь на дорогие шины и современные системы стабилизации. Однако реальные цифры тормозного пути на ледяном покрытии способны изменить представление о безопасности на зимней дороге.

Об этом написал Auto Swiat.

Дорожная реальность

Большинство водителей считает, что для остановки со скорости 100 км/ч достаточно 35-40 м. Такие показатели являются теоретическими и достигаются только на сухом асфальте при идеальных условиях. В реальной жизни человеческий фактор добавляет к этой дистанции еще несколько десятков метров. Пока сработает рефлекс и начнется физическое замедление, машина успевает проехать примерно 30 м. В итоге реальная дистанция остановки на сухом покрытии составляет 70-80 м.

На уплотненном снегу при скорости 50 км/ч качественная зимняя резина обеспечивает остановку через 22-35 м. Если на автомобиле установлены летние покрышки, этот отрезок увеличивается до 60 м. Когда транспортное средство на зимних шинах уже стоит на месте, авто на летней резине продолжает движение со скоростью около 35 км/ч. Стоимость комплектов премиальных шин может превышать тысячу долларов, однако на льду даже они имеют серьезные ограничения.

Также читайте:

Торможение на льду

Худшие условия для вождения возникают на льду, особенно когда он покрыт тонким слоем воды. Специальные тесты на замерзших поверхностях доказали, что при 100 км/ч тормозной путь превышает 400 м. С учетом времени на реакцию водителя общая дистанция до полной остановки может составлять более 500 м. Система ABS в таких условиях пытается сохранить управляемость, но это значительно удлиняет путь до остановки из-за низкого сцепления колес с поверхностью.

Для сохранения контроля над ситуацией эксперты советуют радикально снижать скорость. На мокрой трассе темп движения должен быть на 30% ниже обычного. Снежное покрытие требует уменьшения скорости наполовину. В случае возникновения гололеда безопасным считается режим не быстрее 30 км/ч. Важно помнить, что использование шин с шипами позволяет лучше контролировать машину на льду, однако во многих странах такие элементы запрещены из-за разрушения дорожного покрытия.

Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
