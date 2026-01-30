Скільки гальмує авто на льоду зі швидкості 100 км/год

Гальмування на льоду. Фото: guideautoweb.com

Навіть досвідчені власники транспортних засобів часто недооцінюють небезпеку ожеледиці, покладаючись на дорогі шини та сучасні системи стабілізації. Однак реальні цифри гальмівного шляху на крижаному покритті здатні змінити уявлення про безпеку на зимовій дорозі.

Про це написав Auto Swiat.

Дорожня реальність

Більшість водіїв вважає, що для зупинки зі швидкості 100 км/год достатньо 35-40 м. Такі показники є теоретичними та досягаються лише на сухому асфальті за ідеальних умов. У реальному житті людський фактор додає до цієї дистанції ще кілька десятків метрів. Поки спрацює рефлекс та почнеться фізичне сповільнення, машина встигає проїхати приблизно 30 м. У підсумку реальна дистанція зупинки на сухому покритті становить 70-80 м.

На ущільненому снігу при швидкості 50 км/год якісна зимова гума забезпечує зупинку через 22-35 м. Якщо на автомобілі встановлені літні покришки, цей відрізок збільшується до 60 м. Коли транспортний засіб на зимових шинах уже стоїть на місці, авто на літній гумі продовжує рух зі швидкістю близько 35 км/год. Вартість комплектів преміальних шин може перевищувати тисячу доларів, проте на льоду навіть вони мають серйозні обмеження.

Гальмування на льоду

Найгірші умови для водіння виникають на льоду, особливо коли він вкритий тонким шаром води. Спеціальні тести на замерзлих поверхнях довели, що при 100 км/г гальмівний шлях перевищує 400 м. З урахуванням часу на реакцію водія загальна дистанція до повної зупинки може становити понад 500 м. Система ABS у таких умовах намагається зберегти керованість, але це значно подовжує шлях до зупинки через низьке зчеплення коліс з поверхнею.

Для збереження контролю над ситуацією експерти радять радикально знижувати швидкість. На мокрій трасі темп руху має бути на 30% нижчим за звичайний. Снігове покриття вимагає зменшення швидкості наполовину. У разі виникнення ожеледиці безпечним вважається режим не швидше за 30 км/год. Важливо пам'ятати, що використання шин з шипами дозволяє краще контролювати машину на льоду, проте у багатьох країнах такі елементи заборонені через руйнування дорожнього покриття.