Главная Авто Какой штраф за тонировку стекла в автомобиле в 2026 году

Какой штраф за тонировку стекла в автомобиле в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 11 января 2026 10:45
Тонировка стекол в авто в 2026 году: актуальные нормы и суровые наказания
Процесс тонировки стекла автомобиля в мастерской. Фото: sipantire.com

Владельцам транспортных средств стоит учитывать установленные законом нормы светопропускания при тонировке окон с помощью пленки. Нарушение этих правил приводит к штрафам или даже временной потере права управления автомобилем в случае повторения инцидента.

Об этом написал РБК-Украина

Законодательные требования

Эксплуатация авто в Украине регулируется Правилами дорожного движения и государственными стандартами технического состояния. Согласно пункту 31.4.7 ПДД лобовое стекло должно обеспечивать светопропускание на уровне не менее 75%. Для передних боковых окон этот показатель должен составлять минимум 70% для сохранения надлежащей обзорности во время движения. Светопропускание задних окон стандарт позволяет не ограничивать при условии наличия наружных зеркал с обеих сторон машины.

Заводская тонировка обычно считается законной при наличии соответствующей маркировки на стекле и отсутствии дополнительного покрытия.

Что разрешено и запрещено

Дополнительно разрешается наклеивать цветную прозрачную полосу в верхней части ветрового стекла. Ее ширина не должна выходить за пределы зоны работы стеклоочистителей. Важно помнить о полном запрете использования зеркальных пленок независимо от места их нанесения.

Также запрещается размещать на окнах любые предметы или наносить покрытия, которые ухудшают прозрачность стекла и отвлекают внимание водителя. Исключением является лишь талон технического осмотра или другие документы, предусмотренные действующим законодательством.

Какой штраф за управление авто в перчатках

Этот странный дорожный знак предусматривает большой штраф

Размеры штрафов и порядок проверки

Ответственность за технические нарушения определяет статья 121 Кодекса об административных правонарушениях. За неправильную тонировку предусмотрен штраф в размере от 340 до 510 гривен. Повторное зафиксированное нарушение в течение года может стать основанием для лишения водительских прав на срок до 6 месяцев.

Для объективной проверки прозрачности полиция применяет тауметры. Корректный замер требует определенных погодных условий, в частности температуры воздуха около +20 °C и влажности от 40 до 80%. Отклонение от этих параметров может повлиять на точность результатов прибора.

авто штраф штрафы автомобиль ПДД правила дорожного движения стекло
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
