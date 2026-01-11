Тонування скла в авто у 2026 році: актуальні норми та суворі покарання

Процес тонування скла автомобіля в майстерні. Фото: sipantire.com

Власникам транспортних засобів варто враховувати встановлені законом норми світлопропускання при тонуванні вікон за допомогою плівки. Порушення цих правил призводить до штрафів або навіть тимчасової втрати права керування автомобілем у разі повторення інциденту.

Законодавчі вимоги

Експлуатація авто в Україні регулюється Правилами дорожнього руху та державними стандартами технічного стану. Згідно з пунктом 31.4.7 ПДР лобове скло повинно забезпечувати світлопропускання на рівні не менше 75%. Для передніх бокових вікон цей показник має складати мінімум 70% для збереження належної оглядовості під час руху. Світлопропускання задніх вікон стандарт дозволяє не обмежувати за умови наявності зовнішніх дзеркал з обох боків машини.

Заводське тонування зазвичай вважається законним за наявності відповідного маркування на склі та відсутності додаткового покриття.

Що дозволено та заборонено

Додатково дозволяється наклеювати кольорову прозору смугу у верхній частині вітрового скла. Її ширина не повинна виходити за межі зони роботи склоочисників. Важливо пам'ятати про повну заборону використання дзеркальних плівок незалежно від місця їх нанесення.

Також забороняється розміщувати на вікнах будь-які предмети або наносити покриття, які погіршують прозорість скла та відволікають увагу водія. Винятком є лише талон технічного огляду або інші документи, передбачені чинним законодавством.

Розміри штрафів та порядок перевірки

Відповідальність за технічні порушення визначає стаття 121 Кодексу про адміністративні правопорушення. За неправильне тонування передбачено штраф у розмірі від 340 до 510 гривень. Повторне зафіксоване порушення протягом року може стати підставою для позбавлення водійських прав на термін до 6 місяців.

Для об'єктивної перевірки прозорості поліція застосовує тауметри. Коректний замір потребує певних погодних умов, зокрема температури повітря близько +20 °C та вологості від 40 до 80%. Відхилення від цих параметрів може вплинути на точність результатів приладу.