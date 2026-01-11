Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Який штраф за тонування скла в автомобілі у 2026 році

Який штраф за тонування скла в автомобілі у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 10:45
Тонування скла в авто у 2026 році: актуальні норми та суворі покарання
Процес тонування скла автомобіля в майстерні. Фото: sipantire.com

Власникам транспортних засобів варто враховувати встановлені законом норми світлопропускання при тонуванні вікон за допомогою плівки. Порушення цих правил призводить до штрафів або навіть тимчасової втрати права керування автомобілем у разі повторення інциденту.

Про це написав РБК-Україна

Реклама
Читайте також:

Законодавчі вимоги

Експлуатація авто в Україні регулюється Правилами дорожнього руху та державними стандартами технічного стану. Згідно з пунктом 31.4.7 ПДР лобове скло повинно забезпечувати світлопропускання на рівні не менше 75%. Для передніх бокових вікон цей показник має складати мінімум 70% для збереження належної оглядовості під час руху. Світлопропускання задніх вікон стандарт дозволяє не обмежувати за умови наявності зовнішніх дзеркал з обох боків машини.

Заводське тонування зазвичай вважається законним за наявності відповідного маркування на склі та відсутності додаткового покриття.

Що дозволено та заборонено

Додатково дозволяється наклеювати кольорову прозору смугу у верхній частині вітрового скла. Її ширина не повинна виходити за межі зони роботи склоочисників. Важливо пам'ятати про повну заборону використання дзеркальних плівок незалежно від місця їх нанесення.

Також забороняється розміщувати на вікнах будь-які предмети або наносити покриття, які погіршують прозорість скла та відволікають увагу водія. Винятком є лише талон технічного огляду або інші документи, передбачені чинним законодавством.

Також читайте:

Який штраф за керування авто у рукавицях

Цей дивний дорожній знак передбачає великий штраф

Розміри штрафів та порядок перевірки

Відповідальність за технічні порушення визначає стаття 121 Кодексу про адміністративні правопорушення. За неправильне тонування передбачено штраф у розмірі від 340 до 510 гривень. Повторне зафіксоване порушення протягом року може стати підставою для позбавлення водійських прав на термін до 6 місяців.

Для об'єктивної перевірки прозорості поліція застосовує тауметри. Коректний замір потребує певних погодних умов, зокрема температури повітря близько +20 °C та вологості від 40 до 80%. Відхилення від цих параметрів може вплинути на точність результатів приладу.

авто штраф штрафи автомобіль ПДР правила дорожнього руху скло
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації