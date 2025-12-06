Как получить штраф за размораживание лобового стекла авто

Лед на лобовом стекле. Фото: phys.org

С наступлением холодов британские водители часто допускают ошибку: оставляют двигатель автомобиля работать на холостом ходу, чтобы растопить лед на ветровом стекле. Эксперты предупреждают, что такая, казалось бы, безобидная привычка является нарушением законодательства и может привести к большому штрафу.

Буква закона

В Великобритании простое желание быстро разморозить лобовое стекло утром может обернуться финансовыми потерями. Согласно Положению 98 Правил о конструкции и использовании дорожных транспортных средств 1986 года, оставлять двигатель автомобиля без надобности работать, когда он припаркован на дороге общего пользования, является правонарушением.

Это означает, что, независимо от того, сидит ли водитель в машине или стоит рядом, пока двигатель работает на холостом ходу для очистки льда, ему грозит штраф в размере до 80 фунтов (примерно 4500 грн).

Что сказал эксперт

Нил Хатчинсон, основатель автомобильного центра jlressex, назвал это одной из самых распространенных зимних ошибок.

"Просыпаетесь, на улице мороз, запускаете машину, чтобы она прогрелась, пока допиваете кофе. Но если вы припаркованы на дороге с включенным двигателем, это технически нарушение закона. Это может показаться безобидным, но городские советы и полиция выписывают за это штрафы, особенно возле школ и на оживленных улицах", — прокомментировал он.

Эксперт добавил, что двигатели на самом деле прогреваются быстрее во время движения, а не холостого хода. Оставить машину надолго с заведенным двигателем — это тратить топливо, увеличивать износ двигателя и рисковать штрафом.