Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Какой штраф за разморозку лобового стекла автомобиля

Какой штраф за разморозку лобового стекла автомобиля

Ua ru
Дата публикации 6 декабря 2025 01:20
Как получить штраф за размораживание лобового стекла авто
Лед на лобовом стекле. Фото: phys.org

С наступлением холодов британские водители часто допускают ошибку: оставляют двигатель автомобиля работать на холостом ходу, чтобы растопить лед на ветровом стекле. Эксперты предупреждают, что такая, казалось бы, безобидная привычка является нарушением законодательства и может привести к большому штрафу.

Об этом написал Express.

Реклама
Читайте также:

Буква закона

В Великобритании простое желание быстро разморозить лобовое стекло утром может обернуться финансовыми потерями. Согласно Положению 98 Правил о конструкции и использовании дорожных транспортных средств 1986 года, оставлять двигатель автомобиля без надобности работать, когда он припаркован на дороге общего пользования, является правонарушением.

Это означает, что, независимо от того, сидит ли водитель в машине или стоит рядом, пока двигатель работает на холостом ходу для очистки льда, ему грозит штраф в размере до 80 фунтов (примерно 4500 грн).

Также читайте:

Какой штраф за запасное колесо в Украине

За какой цвет авто можно получить большой штраф

Что сказал эксперт

Нил Хатчинсон, основатель автомобильного центра jlressex, назвал это одной из самых распространенных зимних ошибок.

"Просыпаетесь, на улице мороз, запускаете машину, чтобы она прогрелась, пока допиваете кофе. Но если вы припаркованы на дороге с включенным двигателем, это технически нарушение закона. Это может показаться безобидным, но городские советы и полиция выписывают за это штрафы, особенно возле школ и на оживленных улицах", — прокомментировал он.

Эксперт добавил, что двигатели на самом деле прогреваются быстрее во время движения, а не холостого хода. Оставить машину надолго с заведенным двигателем — это тратить топливо, увеличивать износ двигателя и рисковать штрафом.

авто штраф штрафы зима Великобритания автомобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации