Україна
Який штраф за розморожування лобового скла автомобіля

Який штраф за розморожування лобового скла автомобіля

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 01:20
Як отримати штраф за розморожування лобового скла авто
Крига на лобовому склі. Фото: phys.org

З настанням холодів британські водії часто припускаються помилки: залишають двигун автомобіля працювати на холостому ходу, щоб розтопити лід на вітровому склі. Експерти попереджають, що така, здавалося б, невинна звичка є порушенням законодавства та може призвести до великого штрафу.

Про це написав Express.

Буква закону

У Великій Британії просте бажання швидко розморозити лобове скло вранці може обернутися фінансовими втратами. Згідно з Положенням 98 Правил про конструкцію та використання дорожніх транспортних засобів 1986 року, залишати двигун автомобіля без потреби працювати, коли він припаркований на дорозі загального користування, є правопорушенням.

Це означає, що, незалежно від того, чи сидить водій у машині, чи стоїть поруч, поки двигун працює на холостому ходу для очищення льоду, йому загрожує штраф у розмірі до 80 фунтів (приблизно 4500 грн).

Який штраф за запасне колесо в Україні

За який колір авто можна отримати великий штраф

Що сказав експерт

Ніл Гатчінсон, засновник автомобільного центру jlressex, назвав це однією з найпоширеніших зимових помилок.

"Прокидаєтеся, надворі мороз, запускаєте машину, щоб вона прогрілася, поки допиваєте каву. Але якщо ви припарковані на дорозі з увімкненим двигуном, це технічно порушення закону. Це може здатися нешкідливим, але міські ради та поліція виписують за це штрафи, особливо біля шкіл та на жвавих вулицях", — прокоментував він.

Експерт додав, що двигуни насправді прогріваються швидше під час руху, а не холостого ходу. Залишити машину надовго з заведеним двигуном — це марнувати пальне, збільшувати зношування двигуна й ризикувати штрафом.

Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
