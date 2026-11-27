Nissan X-Trail 2018 года. Фото: netcarshow.com

Популярные японские кроссоверы Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander отличаются просторным салоном, высоким дорожным просветом и надежными бензиновыми двигателями. Однако автомобили заметно отличаются настройками подвески, уровнем оснащения и вместимостью багажного отделения. Разбор третьего поколения обеих моделей поможет определить лучший вариант для города и дальних путешествий.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Autopark.

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Преимущества Nissan

Nissan X-Trail третьего поколения T32 привлекает удобными передними сиденьями и продуманной эргономикой для длительных поездок. Мягкая подвеска хорошо гасит неровности дорог, а высокий клиренс помогает преодолевать сугробы и высокие бордюры. В богатых комплектациях модель предлагает камеры кругового обзора, бесключевой доступ, подогрев сидений и даже третий ряд сидений.

В то же время покупателям стоит внимательно проверить состояние ступичных подшипников, системы охлаждения и электрооборудования. Бензиновые двигатели также требуют контроля уровня масла и отсутствия посторонних шумов во время работы.

Особенности Mitsubishi

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Mitsubishi Outlander третьего поколения делает ставку на простоту конструкции и огромный багажник для семьи. В такое багажное отделение легко помещается детская коляска и чемоданы для длительного отпуска.

Салон автомобиля отличается довольно сдержанной отделкой, а подвеска на неровном асфальте кажется более жесткой по сравнению с конкурентами. Зато владельцы ценят модель за доступность запчастей и отсутствие дорогих турбин в базовых двигателях. Особую осторожность стоит проявлять при осмотре машин из США, которые часто имеют историю серьезных аварий.

Выбор двигателей

Оба японских производителя оснащали свои модели надёжными атмосферными двигателями, способными служить годами при условии регулярного обслуживания. Базовые 2-литровые двигатели на обоих кроссоверах хорошо подходят для спокойной городской езды и расходуют в смешанном цикле от 8 до 10 л/100 км.

Для уверенных обгонов на трассе с полной загрузкой лучше подходят более мощные версии. В линейке Nissan это агрегат объемом 2,5 л, а у Mitsubishi такую роль выполняет двигатель объемом 2,4 л. Оба варианта потребляют примерно 9–11 л/100 км в зависимости от стиля вождения.

Отдельно стоит 3-литровый 6-цилиндровый Outlander, который работает в паре с классической автоматической коробкой передач вместо вариатора. Такая версия обеспечивает превосходную динамику, однако расходует 11–13 л/100 км и обходится дороже в обслуживании.

Также на рынке встречаются дизельные модификации Nissan X-Trail с двигателем 1,6 л, которые радуют низким расходом топлива. Однако перед покупкой дизеля придется тщательно проверить турбину, топливную систему и сажевый фильтр. В целом при выборе подержанного автомобиля история регулярной замены масла имеет гораздо большее значение, чем объем двигателя.

Надежность вариатора

Большинство бензиновых версий обоих кроссоверов оснащались бесступенчатыми вариаторами производства компании Jatco. Эти трансмиссии чувствительны к перегревам, агрессивным стартам с места и несвоевременной замене трансмиссионной жидкости.

Во время пробной поездки стоит обратить внимание на любые рывки, задержки при нажатии на газ или посторонний гул после прогрева коробки. Даже если вариатор работает плавно, перед сделкой необходимо провести компьютерную диагностику и проверить наличие ошибок в блоке управления.

Проходимость автомобиля

Обе модели выпускаются как с передним, так и с полным приводом, который автоматически подключает заднюю ось на скользкой дороге. Такие системы отлично помогают на зимних улицах или на влажной почве за городом.

Однако ни один из этих автомобилей не является рамным внедорожником для тяжелого бездорожья. Длительное буксирование в глубокой грязи быстро перегревает муфту и вариатор, что грозит дорогостоящим ремонтом. Для чисто городской эксплуатации вполне хватит переднеприводный модификации и качественных сезонных шин.

Перед покупкой автомобиля с пробегом от 150 000 до 200 000 км обязательно нужно осмотреть кузов на подъемнике и сверить реальный пробег. Автомобиль с прозрачной историей обслуживания и исправными узлами всегда окажется выгоднее более дешевого варианта без сервисных записей.

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