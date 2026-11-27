Nissan X-Trail 2018 року. Фото: netcarshow.com

Популярні японські кросовери Nissan X-Trail та Mitsubishi Outlander пропонують просторий салон, високий дорожній просвіт та витривалі бензинові двигуни. Проте машини помітно відрізняються налаштуваннями підвіски, рівнем оснащення та місткістю багажного відділення. Розбір третього покоління обох моделей допоможе визначити найкращий варіант для міста та далеких подорожей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Autopark.

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Переваги Nissan

Nissan X-Trail третього покоління T32 подобається зручними передніми кріслами та продуманою ергономікою для тривалих поїздок. М'яка підвіска добре поглинає нерівності доріг, а високий кліренс допомагає долати замети та високі бордюри. У багатих комплектаціях модель пропонує камери кругового огляду, безключовий доступ, підігрів сидінь і навіть третій ряд крісел.

Водночас покупцям варто уважно перевірити стан ступичних підшипників, системи охолодження та електрообладнання. Бензинові мотори також потребують контролю рівня оливи та відсутності сторонніх шумів під час роботи.

Особливості Mitsubishi

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Mitsubishi Outlander третього покоління робить ставку на простоту конструкції та величезний багажник для родини. У таке багажне відділення легко поміщається дитячий візок і валізи для тривалої відпустки.

Салон автомобіля має досить стримане оздоблення, а підвіска на нерівному асфальті здається жорсткішою порівняно з конкурентом. Натомість власники цінують модель за доступність запчастин та відсутність дорогих турбін у базових моторах. Особливу обережність варто проявляти під час огляду машин зі США, які часто мають історію серйозних аварій.

Вибір двигунів

Обидва японські виробники оснащували свої моделі надійними атмосферними двигунами, які здатні служити роками за умови регулярного сервісу. Базові 2-літрові мотори на обох кросоверах добре підходять для спокійної міської їзди та витрачають у змішаному циклі від 8 до 10 л/100 км.

Для впевнених обгонів на трасі з повним завантаженням краще підходять потужніші версії. У лінійці Nissan це агрегат об'ємом 2,5 л, а у Mitsubishi таку роль виконує двигун на 2,4 л. Обидва варіанти споживають приблизно 9-11 л/100 км залежно від стилю керування.

Окремо стоїть 3-літровий 6-циліндровий Outlander, який працює в парі з класичним автоматом замість варіатора. Така версія дарує чудову динаміку, проте витрачає 11-13 л/100 км та коштує дорожче в обслуговуванні.

Також на ринку трапляються дизельні модифікації Nissan X-Trail з мотором 1,6 л, які тішать низьким апетитом. Проте перед купівлею дизеля доведеться ретельно перевірити турбіну, паливну систему та сажовий фільтр. Загалом при виборі вживаного авто історія регулярної заміни оливи важить значно більше за об'єм мотора.

Надійність варіатора

Більшість бензинових версій обох кросоверів оснащували безступеневими варіаторами виробництва компанії Jatco. Ці трансмісії чутливі до перегрівів, агресивних стартів з місця та несвоєчасної заміни трансмісійної рідини.

Під час пробної поїздки варто звернути увагу на будь-які ривки, затримки при натисканні на газ або сторонній гул після прогрівання коробки. Навіть якщо варіатор працює плавно, перед угодою необхідно провести комп'ютерну діагностику та перевірити наявність помилок у блоці керування.

Прохідність авто

Обидві моделі існують як з переднім, так і з повним приводом, який автоматично підключає задню вісь на слизькій дорозі. Такі системи чудово допомагають на зимових вулицях або на вологому ґрунті за містом.

Однак жоден з цих авто не є рамним позашляховиком для важкого бездоріжжя. Тривале буксування у глибокій багнюці швидко перегріває муфту та варіатор, що загрожує дорогим ремонтом. Для суто міської експлуатації цілком вистачить передньопривідної модифікації та якісних сезонних шин.

Перед купівлею автомобіля з пробігом від 150 000 до 200 000 км обов'язково потрібно оглянути кузов на підіймачу та звірити реальний пробіг. Автомобіль з прозорою історією обслуговування та справними вузлами завжди виявиться вигіднішим за дешевший варіант без сервісних записів.

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