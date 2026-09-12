Двигатель объемом 1,2 или 2 литра: какой агрегат выбрать для авто

1,2-литровый турбодвигатель Toyota. Фото: drive.com.au

За последние два десятилетия объем автомобильных двигателей значительно уменьшился. Вместо привычных крупных силовых агрегатов производители массово устанавливают компактные и экономичные двигатели. Современные турбированные двигатели небольшого объема легко развивают мощность, которая раньше была доступна только крупным атмосферным версиям. В то же время классические двигатели без турбины сохраняют свои преимущества в определенных условиях эксплуатации.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Libertatea.

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Малый рабочий объем

Атмосферный двигатель получает воздух естественным путем. Из-за этого его итоговая мощность напрямую зависит от физического размера цилиндров. Турбокомпрессор решает эту проблему с помощью принудительной подачи сжатого воздуха. Это позволяет компактному 1,2-литровому или 1,5-литровому двигателю развивать высокие показатели мощности.

Компактные размеры существенно уменьшают внутренние потери энергии на трение. Почти 30 % энергии топлива теряется из-за внутреннего трения, причем половина приходится на контакт между стенками цилиндров и поршнями. Меньшая площадь контакта позволяет преобразовывать больше топлива в полезную работу. В повседневной городской эксплуатации небольшой турбодвигатель потребляет на 20–40% меньше топлива, чем 2-литровый атмосферный двигатель той же мощности.

Практический выбор

Классический атмосферный двигатель объемом 2 литра остается актуальным для специфических задач. При буксировке тяжелых прицепов или подъеме на холмы такой двигатель мгновенно развивает максимальную мощность. Турбодвигатель же имеет небольшую задержку реакции на нажатие педали газа.

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Новые технологии зажигания и терморегуляции позволяют турбированным двигателям демонстрировать высокую экологичность.

Выбор между этими агрегатами зависит от личных потребностей водителя и условий использования автомобиля.

Ранее Новини.LIVE писали, почему турбодвигатели Volkswagen незаметно выходят из строя. Постоянные короткие маршруты лишают двигатель возможности полностью прогреться.

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