Мотор 1,2 чи 2 літри: який агрегат обрати для автомобіля

1,2-літровий турбодвигун Toyota. Фото: drive.com.au

Автомобільні двигуни за останні два десятиліття суттєво зменшилися в об'ємі. Замість звичних великих силових агрегатів виробники масово встановлюють компактні та економічні мотори. Сучасні турбовані двигуни невеликого об'єму легко видають потужність, яка раніше була доступна лише великим атмосферним версіям. Водночас класичні мотори без турбіни зберігають свої плюси у певних умовах експлуатації.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Libertatea.

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Малий об'єм

Атмосферний мотор отримує повітря природним шляхом. Через це його підсумкова потужність напряму залежить від фізичного розміру циліндрів. Турбокомпресор розв'язує цю проблему за допомогою примусової подачі стисненого повітря. Це дозволяє компактному 1,2-літровому чи 1,5-літровому мотору видавати високі показники потужності.

Компактні розміри суттєво зменшують внутрішні втрати енергії на тертя. Майже 30% енергії пального втрачається через внутрішнє тертя, де половина припадає на контакт між стінками циліндрів і поршнями. Менша площа контакту дозволяє перетворювати більше пального на корисну роботу. У щоденній міській експлуатації малий турбомотор споживає на 20–40% менше пального ніж рівний за потужністю 2-літровий атмосферник.

Практичний вибір

Класичний атмосферний двигун об'ємом 2 літри залишається актуальним для специфічних завдань. У разі буксирування важких причепів або підйому на пагорби такий мотор віддає максимальну потужність миттєво. Натомість турбіна має невелику затримку реакції на натискання педалі газу.

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Вибір між цими агрегатами залежить від особистих потреб водія та умов використання авто.

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