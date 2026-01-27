Видео
Україна
Видео

Какое давление в шинах авто должно быть зимой на самом деле

Какое давление в шинах авто должно быть зимой на самом деле

Ua ru
Дата публикации 27 января 2026 20:40
Зимнее давление в шинах авто: каким оно должно быть на самом деле
Проверка давления на морозе. Фото: telletire.com

Показатели давления в автомобильных колесах существенно меняются под воздействием низких температур из-за естественных законов термодинамики. Правильная настройка этого параметра становится критическим фактором безопасности, поскольку определяет стабильность контакта протектора со скользкой дорогой.

Об этом написал Eurokoleso.

Термическая зависимость

Каждые 10 °C снижения температуры воздуха приводят к падению давления внутри шины примерно на 0,1 или 0,2 бар. Если колеса накачали в теплом помещении или осенью, то во время морозов автомобиль фактически движется на недокачанной резине. Визуально такая деформация часто остается незаметной, однако она существенно меняет геометрию контактного пятна.

Для компенсации температурного сжатия воздуха специалисты советуют поддерживать давление на 0,1 или 0,2 бар выше стандартных летних нормативов. Такой подход позволяет сохранить расчетную форму протектора и обеспечить эффективную работу ламелей на снегу.

Важно помнить, что измерения следует проводить только на холодных колесах после длительной остановки автомобиля.

Почему дубеют зимние шины и когда их пора менять

Стоит ли покупать летние шины для авто зимой

Последствия нарушения нормативов

Недостаточный уровень воздуха увеличивает сопротивление качению и замедляет реакцию машины на повороты руля из-за деформации боковин. В то же время чрезмерная перекачка уменьшает площадь сцепления, из-за чего ламели перестают раскрываться в полной мере. Оба случая приводят к непредсказуемому удлинению тормозного пути и риску внезапного срыва в скольжение на льду.

Подержанные зимние шины проявляют повышенную чувствительность к отклонениям от нормы из-за частичного износа ресурса. Регулярный контроль помогает равномерно распределить нагрузку и сохранить эластичность резиновой смеси. Электронные системы контроля давления часто игнорируют медленные сезонные изменения, поэтому ручная проверка манометром каждые две недели остается обязательной процедурой.

авто проблемы советы автомобиль шины для авто
Игорь Саджа - Редактор
Автор:
Игорь Саджа
