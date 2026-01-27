Відео
Який тиск в шинах авто має бути взимку насправді

Який тиск в шинах авто має бути взимку насправді

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 20:40
Зимовий тиск у шинах авто: яким він має бути насправді
Перевірка тиску на морозі. Фото: telletire.com

Показники тиску в автомобільних колесах суттєво змінюються під впливом низьких температур через природні закони термодинаміки. Правильне налаштування цього параметра стає критичним фактором безпеки, позаяк визначає стабільність контакту протектора зі слизькою дорогою.

Про це написав Eurokoleso.

Термічна залежність

Кожні 10 °C зниження температури повітря призводять до падіння тиску всередині шини приблизно на 0,1 або 0,2 бар. Якщо колеса накачали в теплому приміщенні або восени, то під час морозів автомобіль фактично рухається на недокачаній гумі. Візуально така деформація часто залишається непомітною, проте вона суттєво змінює геометрію контактної плями.

Для компенсації температурного стиснення повітря фахівці радять підтримувати тиск на 0,1 або 0,2 бар вище за стандартні літні нормативи. Такий підхід дозволяє зберегти розрахункову форму протектора та забезпечити ефективну роботу ламелей на снігу.

Важливо пам'ятати, що вимірювання слід проводити лише на холодних колесах після тривалої зупинки автомобіля.

Наслідки порушення нормативів

Недостатній рівень повітря збільшує опір коченню та уповільнює реакцію машини на повороти керма через деформацію боковин. Водночас надмірне перекачування зменшує площу зчеплення, через що ламелі перестають розкриватися повною мірою. Обидва випадки призводять до непередбачуваного подовження гальмівного шляху та ризику раптового зриву в ковзання на льоду.

Вживані зимові шини виявляють підвищену чутливість до відхилень від норми через частковий знос ресурсу. Регулярний контроль допомагає рівномірно розподілити навантаження та зберегти еластичність гумової суміші. Електронні системи контролю тиску часто ігнорують повільні сезонні зміни, тому ручна перевірка манометром кожні два тижні залишається обов'язковою процедурою.

Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
