Дети в автокреслах.

Немецкий автомобильный клуб ADAC провел масштабное исследование безопасности детских кресел. Специалисты детально проанализировали 26 популярных моделей, оценивая не только устойчивость к ударам, но и эргономику, удобство и качество экологических материалов. В испытаниях участвовали кресла стоимостью от 70 до 500 евро. Итоговые выводы инженеров оказались неоднозначными для многих известных брендов. Один протестированный экземпляр полностью провалил жесткие испытания, а большинство моделей получили лишь удовлетворительные оценки.

Полный провал

Худший результат с неудовлетворительной финальной оценкой 5,5 баллов (подсчет по немецкой системе, где 1 - самая высокая оценка) продемонстрировала модель европейского бренда Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2. Во время имитации фронтального столкновения конструкция получила серьезные механические повреждения, которые создают прямую угрозу здоровью ребенка. Корпус устройства полностью отсоединился от крепежной станции во время сильного динамического удара.

Зафиксированный срыв с замков делает абсолютно неважными другие преимущества изделия в виде компактности или большого количества свободного пространства внутри. Главным критерием при покупке подобных вещей всегда должна оставаться исключительно образцовая пассивная безопасность.

Вопрос стоимости

Результаты весенних тестов 2026 года показали, что высокая стоимость товара в магазине не всегда гарантирует наилучший уровень защиты пассажира. Например, пятое место в рейтинге с оценкой "хорошо" занимает одна из самых дешевых моделей Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size за 75 евро. В то же время Silver Cross Approach Plus 360 + Base Plus 360 за 578 евро заняла лишь 11-е место.

В целом много элитных и дорогих кресел стоимостью около 500 евро оказались в середине или даже в самом конце рейтинговой таблицы. Поэтому эксперты советуют тщательно изучать официальные протоколы краш-тестов перед оформлением покупки, а не ориентироваться исключительно на маркетинговые обещания элитного статуса.

Результаты тестирования автокресел

Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size: оценка "хорошо" (1,9 балла) Foppapedretti Disk Infant i-Size: оценка "хорошо" (2,2 балла) Silver Cross Glide Plus 360: оценка "хорошо" (2,4 балла) Cybex Sirona Ti: оценка "хорошо" (2,5 балла) Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size: оценка "хорошо" (2,5 балла) Cybex Pallas G3: оценка "хорошо" (2,5 балла) Bugaboo Otter by Nuna: оценка "удовлетворительно" (2,6 балла) Thule Palm: оценка "удовлетворительно" (2,6 балла) Nuna Arraflex + Base Next: оценка "удовлетворительно" (2,7 балла) Bugaboo Otter + 360 Base by Nuna: оценка "удовлетворительно" (2,7 балла) Silver Cross Approach Plus 360 + Base Plus 360: оценка "удовлетворительно" (3,0 балла) Silver Cross Glide Plus 360 + Base Plus 360: оценка "удовлетворительно" (3,1 балла) Maxi-Cosi Emerald 360 Pro: оценка "удовлетворительно" (3,1 балла) Maxi-Cosi Topaz i-Size: оценка "удовлетворительно" (3,2 балла) Jané Concord Kombibaby: оценка "удовлетворительно" (3,2 балла) Peg Perego Viaggio Giro + Base Giro: оценка "удовлетворительно" (3,2 балла) Britax Römer Dualfix 5Z + Vario Base 5Z: оценка "удовлетворительно" (3,2 балла) Joie i-Irvana: оценка "удовлетворительно" (3,2 балла) Jané Concord Kombibaby + Base: оценка "удовлетворительно" (3,3 балла) Kinderkraft Mink Pro 2: оценка "удовлетворительно" (3,3 балла) Avionaut Stardust: оценка "удовлетворительно" (3,3 балла) Chicco Fullseat 360 i-Size + Full 360 Base: оценка "удовлетворительно" (3,3 балла) Axkid Minikid 4 Pro: оценка "достаточно" (3,6 балла) Jané Concord Kombikid + Base: оценка "достаточно" (3,8 балла) Lionelo Lavender i-Size: оценка "достаточно" (3,9 балла) Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2: оценка "неудовлетворительно" (5,5 балла)

