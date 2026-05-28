Яке автокрісло небезпечне для дитини: тест ADAC

Німецький автомобільний клуб ADAC провів масштабне дослідження безпеки дитячих крісел. Фахівці детально проаналізували 26 популярних моделей, оцінюючи не лише стійкість до ударів, а й ергономіку, зручність та якість екологічних матеріалів. У випробуваннях брали участь крісла вартістю від 70 до 500 євро. Підсумкові висновки інженерів виявилися неоднозначними для багатьох відомих брендів. Один протестований екземпляр повністю провалив жорсткі випробування, а більшість моделей отримали лише задовільні оцінки.

Повний провал

Найгірший результат з незадовільною фінальною оцінкою 5,5 балів (підрахунок за німецькою системою, де 1 — найвища оцінка) продемонструвала модель європейського бренду Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2. Під час імітації фронтального зіткнення конструкція зазнала серйозних механічних пошкоджень, які створюють пряму загрозу здоров'ю дитини. Корпус пристрою повністю від'єднався від кріпильної станції під час сильного динамічного удару.

Зафіксований зрив з замків робить абсолютно неважливими інші переваги виробу у вигляді компактності чи великої кількості вільного простору всередині. Головним критерієм під час купівлі подібних речей завжди має залишатися виключно зразкова пасивна безпека.

Питання вартості

Результати весняних тестів 2026 року показали, що висока вартість товару в магазині не завжди гарантує найкращий рівень захисту пасажира. Наприклад, п’яте місце в рейтингу з оцінкою "добре" посідає одна з найдешевших моделей Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size за 75 євро. Водночас Silver Cross Approach Plus 360 + Base Plus 360 за 578 євро посіла лише 11-те місце.

Загалом багато елітних та дорогих крісел вартістю близько 500 євро опинилися в середині або навіть у самому кінці рейтингової таблиці. Тому експерти радять ретельно вивчати офіційні протоколи краш-тестів перед оформленням покупки, а не орієнтуватися виключно на маркетингові обіцянки елітного статусу.

Результати тестування автокрісел

Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-Size: оцінка "добре" (1,9 бала) Foppapedretti Disk Infant i-Size: оцінка "добре" (2,2 бала) Silver Cross Glide Plus 360: оцінка "добре" (2,4 бала) Cybex Sirona Ti: оцінка "добре" (2,5 бала) Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size: оцінка "добре" (2,5 бала) Cybex Pallas G3: оцінка "добре" (2,5 бала) Bugaboo Otter by Nuna: оцінка "задовільно" (2,6 бала) Thule Palm: оцінка "задовільно" (2,6 бала) Nuna Arraflex + Base Next: оцінка "задовільно" (2,7 бала) Bugaboo Otter + 360 Base by Nuna: оцінка "задовільно" (2,7 бала) Silver Cross Approach Plus 360 + Base Plus 360: оцінка "задовільно" (3,0 бали) Silver Cross Glide Plus 360 + Base Plus 360: оцінка "задовільно" (3,1 бала) Maxi-Cosi Emerald 360 Pro: оцінка "задовільно" (3,1 бала) Maxi-Cosi Topaz i-Size: оцінка "задовільно" (3,2 бала) Jané Concord Kombibaby: оцінка "задовільно" (3,2 бала) Peg Perego Viaggio Giro + Base Giro: оцінка "задовільно" (3,2 бала) Britax Römer Dualfix 5Z + Vario Base 5Z: оцінка "задовільно" (3,2 бала) Joie i-Irvana: оцінка "задовільно" (3,2 бала) Jané Concord Kombibaby + Base: оцінка "задовільно" (3,3 бала) Kinderkraft Mink Pro 2: оцінка "задовільно" (3,3 бала) Avionaut Stardust: оцінка "задовільно" (3,3 бала) Chicco Fullseat 360 i-Size + Full 360 Base: оцінка "задовільно" (3,3 бала) Axkid Minikid 4 Pro: оцінка "достатньо" (3,6 бала) Jané Concord Kombikid + Base: оцінка "достатньо" (3,8 бала) Lionelo Lavender i-Size: оцінка "достатньо" (3,9 бала) Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2: оцінка "незадовільно" (5,5 бала)

