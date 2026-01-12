Переоцененные подержанные авто: какие популярные модели разочаруют новых владельцев

Популярный кроссовер Nissan Rogue 2021 года синего цвета. Фото: claveyscorner.com

Популярность некоторых подержанных автомобилей часто не соответствует их реальному техническому состоянию и стоимости обслуживания. Многие водители покупают транспортные средства по привычке или по старым убеждениям, игнорируя серьезные недостатки конструкции.

Об этом говорится на YouTube-канале "Юра Горячий".

Реклама

Читайте также:

Проблемные кузова

Skoda Octavia A7 в дорестайлинговом кузове часто считается эталоном надежности, однако эта модель имеет существенные уязвимости. Основной проблемой является склонность металла к быстрому появлению ржавчины в местах сколов, вокруг плафонов подсветки номера и на крышке багажника.

Аналогичная ситуация наблюдается с Volkswagen Passat B7. Несмотря на репутацию народного любимца, это авто страдает от слабого лакокрасочного покрытия и очень высокой стоимости запчастей для топливной системы или турбины, а дизельные версии обычно имеют критические пробеги.

Технические недостатки Nissan Rogue

Nissan Rogue привлекает покупателей возможностью установки газобаллонного оборудования и свежими годами выпуска, но имеет существенные недостатки. Главной претензией к модели является ненадежный вариатор, который не отличается длительным ресурсом, а также устаревший неэкономичный двигатель. Качество материалов салона и защита кузова от коррозии также уступают многим конкурентам.

В качестве альтернативы лучше рассмотреть модели с атмосферными двигателями и классическими автоматическими коробками передач.

Также читайте:

Вопреки логике: какие подержанные авто дорожают в 2026 году

Надежный дизельный двигатель на моделях Kia и Hyundai с пробегом

Электрокары и премиум-сегмент

Подержанные электромобили Volkswagen e-Golf стоят 8500-10 000 долларов, но часто имеют слишком малый запас хода, который в реальных условиях едва достигает 100 км. Помимо ограниченной автономности, такие машины из скандинавских стран часто приезжают с сильно поврежденным коррозией днищем.

В премиальном сегменте слишком переоцененной считается Volvo XC60 первого поколения. Цены на десятилетние экземпляры часто достигают 22 000 долларов или даже 25 000 долларов, что является неоправданно высоким показателем для авто с пробегом более 250 000 км.

Скрытые проблемы Audi и BMW

Audi Q5 первых лет выпуска с бензиновыми двигателями объемом 2 литра часто становится причиной значительных расходов из-за чрезмерного потребления масла, чувствительность к топливу, хрупкой турбины и слабой цепи ГРМ, а запчасти недешевые. Низкая цена таких авто на рынке около 12 500 долларов только маскирует будущие дорогие ремонты.

BMW третьей серии в кузове F30 также попала в перечень из-за тесного салона и высокой вероятности агрессивной эксплуатации предыдущими владельцами, что негативно влияет на общий ресурс технических узлов.