Переоцінені вживані авто: які популярні моделі розчарують нових власників

Популярність деяких вживаних автомобілів часто не відповідає їхньому реальному технічному стану та вартості обслуговування. Багато водіїв купують транспортні засоби за звичкою або через старі переконання, ігноруючи серйозні недоліки конструкції.

Проблемні кузови

Skoda Octavia A7 у дорестайлінговому кузові часто вважається еталоном надійності, проте ця модель має суттєві вразливості. Основною проблемою є схильність металу до швидкої появи іржі у місцях відколів, навколо плафонів підсвічування номера та на кришці багажника.

Аналогічна ситуація спостерігається з Volkswagen Passat B7. Попри репутацію народного улюбленця, це авто страждає від слабкого лакофарбового покриття та дуже високої вартості запчастин для паливної системи чи турбіни, а дизельні версії зазвичай мають критичні пробіги.

Технічні недоліки Nissan Rogue

Nissan Rogue приваблює покупців можливістю встановлення газобалонного обладнання та свіжими роками випуску, але має суттєві вади. Головною претензією до моделі є ненадійний варіатор, який не відзначається тривалим ресурсом, а також застарілий неекономічний двигун. Якість матеріалів салону та захист кузова від корозії також поступаються багатьом конкурентам.

Як альтернативу краще розглянути моделі з атмосферними двигунами та класичними автоматичними коробками передач.

Електрокари та преміумсегмент

Вживані електромобілі Volkswagen e-Golf коштують 8500-10 000 доларів, але часто мають занадто малий запас ходу, який у реальних умовах ледь сягає 100 км. Окрім обмеженої автономності, такі машини зі скандинавських країн часто приїжджають з сильно пошкодженим корозією днищем.

У преміальному сегменті занадто переоціненою вважається Volvo XC60 першого покоління. Ціни на десятирічні екземпляри часто сягають 22 000 доларів або навіть 25 000 доларів, що є невиправдано високим показником для авто з пробігом понад 250 000 км.

Приховані проблеми Audi та BMW

Audi Q5 перших років випуску з бензиновими двигунами об'ємом 2 літри часто стає причиною значних витрат через надмірне споживання мастила, чутливість до палива, тендітну турбіну та слабкий ланцюг ГРМ, а запчастини недешеві. Низька ціна таких авто на ринку близько 12 500 доларів лише маскує майбутні дорогі ремонти.

BMW третьої серії в кузові F30 також потрапила до переліку через тісний салон та високу ймовірність агресивної експлуатації попередніми власниками, що негативно впливає на загальний ресурс технічних вузлів.