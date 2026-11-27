Audi Q7 2011 года. Фото: netcarshow.com

При покупке автомобиля на несколько лет стоит заранее оценить, насколько легко его удастся перепродать в будущем. Специалисты изучили 76 385 объявлений на AUTO.RIA, которые впервые появились в августе 2026 года. Через два месяца почти половина этих автомобилей (47,5%) вновь оказалась в продаже. Скорость поиска покупателя напрямую зависит от ценового сегмента и престижности марки.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Институт исследований авторынка.

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Дорогой сегмент

Исследование доказало прямую связь между стоимостью автомобиля и сроком ожидания нового владельца. В бюджетном сегменте до 5000 долларов более 60 дней в продаже оставались лишь 36,2% автомобилей.

В категории от 5000 до 10 000 долларов доля длительных продаж выросла до 44,1%, а в диапазоне 10 000–20 000 долларов достигла 52,7%. Среди вариантов за 20 000–30 000 долларов через два месяца не продались 57,9% автомобилей. Наихудшая ситуация наблюдается в сегменте свыше 30 000 долларов, где этот показатель составляет 64,2%.

Лидеры антирейтинга

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Среди 47 популярных моделей дольше всего задерживаются в продаже большие премиальные кроссоверы и бизнес-седаны. Абсолютным рекордсменом стал Audi Q7, ведь через два месяца в объявлениях оставались 62,7% таких машин. Немного лучшие результаты показали BMW X5 с долей 61,2% и Volkswagen Touareg с показателем 59,9%.

В список моделей с медленной перепродажей также вошли BMW X3 (57,8%), Audi Q5 (56,8%) и Audi A6 (56,5%). Покупатели таких автомобилей очень тщательно проверяют техническое состояние, реальный пробег и стоимость будущего обслуживания.

Даже выгодная покупка премиального кроссовера на вторичном рынке не гарантирует быстрого возврата денег через несколько лет. Широкий выбор комплектаций и сложные двигатели заставляют будущих клиентов долго колебаться. Из-за этого владельцам приходится либо ждать месяцами, либо существенно снижать цену.

Массовые конкуренты

Популярные автомобили массового сегмента находят новых владельцев заметно быстрее. Через 60 дней в продаже оставались 49% Volkswagen Passat, 42,8% Skoda Octavia и лишь 39,5% Volkswagen Golf.

Простая конструкция двигателей и доступность сервиса существенно расширяют круг потенциальных покупателей. Однако высокая конкуренция на рынке тоже диктует свои правила. Если владелец завысил цену или у машины есть технические дефекты после аварий, даже популярный хэтчбек будет долго висеть в объявлениях.

Чтобы исключить влияние возраста и бюджета, отдельно сравнили автомобили 2015–2019 годов выпуска в диапазоне от 15 000 до 30 000 долларов. Даже при одинаковых финансовых условиях разница между моделями оказалась весьма заметной.

Среди таких машин доля длительной продажи у BMW X5 достигла 66,5%, а у Audi Q7 остановилась на отметке 59,5%. Более простые японские кроссоверы продемонстрировали значительно более высокую ликвидность: у Mazda CX-5 этот показатель составил 53,3%, а у Toyota RAV4 опустился до 45,5%.

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